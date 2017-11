Complicado. Tobías Martínez no pudo aprovechar a pleno las tandas comunitarias. En la primera se dañó la trompa y en la segunda su auto tuvo problemas mecánicos, por lo que sólo dio 17 vueltas en total.

"Es increíble. Se siente mucho el vértigo porque vas muy cerca del suelo y a la bajada de la variante la encarás con muy pocas referencias, porque al ir tan abajo queda como un punto ciego. Aunque ya había corrido en un Fiat Uno del Zonal Cuyano, con el Fórmula no hay comparación", relató Tobías Martínez tras bajarse del auto luego de haber acelerado por primera vez en el autódromo El Zonda-Copello. El piloto, de apenas 16 años, es el único representante sanjuanino este fin de semana y correrá en la Fórmula Renault 2.0, categoría complementaria del Súper TC 2000. "Quiero llegar entre los primeros diez. Ese es mi gran objetivo", apuntó Martínez, quien hoy clasificará y disputará la primera de las dos finales previstas.



Martínez, quien conduce el auto #96 del Litoral Group, giró por primera vez en El Zonda en las tandas comunitarias de la FR, la única actividad en pista que hubo ayer. Ya había tenido una experiencia previa, en el Turismo Pista 1.4 del Zonal hace unas semanas y en las que hizo podio. "No sólo hay diferencia por ser un auto con techo, sino por la cilindrada del motor y la potencia. Además, el Fórmula va unos 50 km/h más rápido. Aproveché para conocer la pista, buscar referencias de frenado y escuché todos los consejos que me dieron Flaqué y Fabricio y Ariel Persia", contó el joven piloto, quien ayer quedó 17mo y 21mo en las dos tandas de pruebas comunitarias, en las que sufrió diferentes inconvenientes mecánicos.

El Zonda se plagó de elogios



El streaming de los pilotos es una acción comunicacional del Súper TC 2000 con una videoconferencia emitida a través de las redes sociales de la categoría. Y ayer, la recta opuesta de El Zonda se convirtió en un living con un fondo de lujo, en el que Ponce de León, Urcera, Muñoz Marchesi, Cáceres, Llaver, Spataro y Rosso fueron los protagonistas. Y todos los pilotos elogiaron al autódromo sanjuanino, pero aclararon que la admiración va acompañada del respeto.



"Este es el autódromo más vistoso y el más difícil de manejar. Acá, si el auto anda bien se disfruta, si no se sufre", expresó Emiliano Spataro (Renault Sport), quien está segundo en el campeonato.



"En este lugar de la recta opuesta se llega a 270-280 km/h y la Horquilla ha sido clave en los sobrepasos de las últimas carreras de la categoría. Igual, para mí el sector en el que se hace la diferencia es en El Rulo", apuntó Gabriel Ponce de León (Toyota Gazoo Racing Argentina), ganador en El Zonda en 2000 y 2008.



Por su parte, Manu Urcera (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team) fue concreto: "Me gustan todos los circuitos de la categoría, pero El Zonda no permite errores, por eso espero estar a la altura".



Quien también le tiró flores al circuito fue Matías Muñoz Marchesi (Team Peugeot Total Argentina), ganador acá en 2014. "Es un circuito muy difícil, en el que todos los pilotos queremos ganar. Espero poder hacer una buena clasificación y que este domingo no haga mucho calor, porque los neumáticos van a sufrir más aún", dijo.

En la recta opuesta. El streaming se hizo en plana recta opuesta, con los cerros de fondo. Todos los pilotos dijeron estar en un lugar increíble.

Con los fierreros

Toyota. Los pilotos del Toyota Gazoo Racing pasaron por la concesionaria Señor González. El contacto con la gente también incluyó sorteos.







Citroën. En la concesionaria Le Pont estuvieron Guerrieri, Urcera y Moggia (y el director del equipo) conversando con los medios y con el público.

Chevrolet. En American Cars, Manuel Mallo y Bernardo Llaver realizaron una conferencia e interactuaron con los presentes.

Renault. El equipo Renault Sport estuvo en France Motors, donde también se vivió un gran momento con los hinchas en la previa de la acción.



Para hoy



Hoy comenzará de lleno la actividad en El Zonda. Tras los entrenamientos, la FR clasificará de 12,30 a 13, mientras que su primera carrera del fin de semana se largará a las 15,05 (será a 19 vueltas). El Súper TC 2000 comenzará con la clasificación a las 16, primero por grupos, luego del 11mo al 20mo, después del 1ro al 1mo y posteriormente los 10 mejores. La carrera clasificatoria será a las 17,30 (12 vueltas).