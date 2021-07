Una alegría que espero 28 años. Y por ende, una celebración que sonó a desahogo. Así se vivió para los sanjuaninos el festejo por el título en la Copa América en la Plaza 25 de Mayo. Cientos de fanáticos de la Albiceleste salieron a celebrar esta consagración histórica en el kilómetro 0 de la provincia, dejando de lado los cuidados de ocasión por la pandemia de coronavirus. No era para menos, fue el punto final a una sequía luego de tantas finales sin gloria. De una vez por todas dejar atrás esas cinco finales perdidas, incluyendo la definición por el Mundial de hace siete años en el mismo escenario que anoche contra Alemania. En la Plaza 25 hubo familias enteras, repletas del merchandising de la Selección. Entiendasé banderas, remeras, vinchas, de todo como para no dejar de ser protagonistas de este momento tan ansiado por todo el mundo futbolero. Los sanjuaninos, como todos en el país, tuvieron su momento para dar "la vuelta olímpica" alrededor de la Plaza 25 y también para realizar la clásica caravana sobre las principales arterias de las avenidas. Algo similar se vivieron en distintas arterias de la provincia y también en departamentos aledaños como por ejemplo Albardón, donde su Plaza principal se colmó de público. Y logicamente, el Obelisco, ese epicentro de festejos de gestas históricas, no estuvo ausente: una multitud se concentró ahí en la medianoche del sábado para festejar por el título en Brasil. Al fin y al cabo la espera de casi tres décadas así lo ameritaba. Por eso tanta algarabía, en un momento donde muchos la pasan tan mal por la pandemia mundial de coronavirus. Por un momento, el fútbol, una vez más, fue una bocanada de oxígeno.