Letal. Alejandro Romero Gamarra, en el quinto minuto adicionado del partido, empata el encuentro contra Boca. El Xeneize dejó dos puntos vitales en Parque Patricios y le puede costar caro.



Boca, el líder del torneo de fútbol de Primera División, perdió anoche dos puntos al empatar 1-1 frente a Huracán en el final, en Parque de los Patricios, en un partido por la 26ta fecha, y le dejó la punta servida a River.



El gol del conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, quien se fue expulsado, lo convirtió el delantero Darío Benedetto a los 30 minutos del segundo tiempo; mientras que el volante Alejandro Romero Gamarra, de penal, en el epílogo del juego anotó el tanto del equipo local. Se trató de una jugada por demás polémica lo que generó la furia del DT xeneize y su correcta expulsión del campo de juego.



Boca, con el empate, llegó a 53 puntos; cinco más que River (tiene dos partidos menos); en tanto que Huracán alcanzó las 25 unidades.



Los primeros 45 minutos fueron muy aburridos, con dos equipos sin fútbol ni ideas, y por ende sin llegadas de riesgo.

Boca, con un 4-4-2, careció de un conductor, le faltó juego y profundidad y el arco de Marcos Díaz le quedó lejísimos. Se notó una vez más la ausencia de su jugador más desequilibrante, Ricardo Centurión, quien se encuentra lesionado y envuelto en una serie de escándalos a nivel personal que ya habrían determinado la decisión del club de no adquirir su pase al San Pablo, de Brasil.

Apenas sendos remates de Cristian Pavón y Leonardo Jara, a los 10 y 37 minutos, respectivamente, fueron las aproximaciones del equipo visitante.

Boca sumó 5 de los últimos 12 puntos y puede ceder la punta.

Huracán, con un 4-2-3-1, fue un poco más incisivo, tuvo más la pelota, pero no inquieto demasiado a Agustín Rossi, salvo por un remate de Ignacio Pussetto y un cabezazo, a los 11 y 40 minutos, sucesivamente.



El segundo tiempo no varió demasiado del primero: poco fútbol, pocas llegadas, dos equipos sin ideas ni juego, cero llegadas.

Boca, a los 30 minutos, se puso en ventaja con un gol de Benedetto (16 tantos en el torneo) y Huracán empató con un penal inexistente cobrado por el árbitro Darío Herrera al arquero Agustín Rossi sobre Daniel Montenegro, que convirtió Romero Gamarra en el final.



Así el equipo del ‘Mellizo’, que jugó muy mal, perdió dos puntos increíbles en Parque de los Patricios y le dejó la punta servida a River. Huracán, que no le hacía un gol de local a Boca desde 1998, sumó un punto valioso en su afán de conservar la categoría.



Boca regaló dos puntos; Huracán ganó uno y el campeonato quedó abierto para todos, principalmente para River.