Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, habló post derrota con la prensa y no ocultó su molestia por el nivel del equipo, y se lamentó por la jugada del gol xeneize. "Un detalle terminó definiendo el partido hacia Boca, de pelota parada. Podría haber sido la nuestra en el primer tiempo y fue la de ellos en el segundo, creo que fue un partido bastante chato de los dos y en ese sentido el resultado iba a estar en un detalle.

Me puedo equivocar siempre, pero la idea que tuvimos era un modo de juego para el primer tiempo, con salida desde abajo y atacando con los laterales, y en el segundo tiempo lo cambiamos pero repito, fue un partido muy chato que se definió con un detalle", expresó.

Además, confesó que el tanto de Boca fue un mazazo para el equipo y agregó: "El gol fue un golpe muy duro, no tuvimos esa rebeldía para ir a buscar el empate y es lo que más nos duele. Teníamos jugadores en cancha como para poder hacerlo pero no tuvimos llegadas, solo fue la chance de Mammana y es muy poco. No pudimos jugar como pretendíamos y tenemos que hacernos cargo".

"No es cuestión de haberlo trabajado o no, tengo jugadores inteligentes para aplicar cualquier sistema. No se trata de entrenarlo dos o tres veces, yo lo entreno todo el año. Después sale o no sale", afirmó el Muñeco.

"Este resultado puede golpear desde lo anímico, hay que intentar salir rápido. Por suerte volvemos a jugar el miércoles, tenemos capacidad de ganarlo y vamos a seguir luchando porque hay muchos equipos en muy pocos puntos", finalizó.

Golpeados. Los jugadores de River, Milton Casco, Esequiel Barco y Emanuel Mammana, se retiran de la Bombonera con bronca.

