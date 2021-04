De manera sorpresiva, Ariel Holan presentó su renuncia como entrenador del Santos de Brasil. La noticia fue confirmada por Andrés Rueda, presidente del conjunto paulista, en una rueda de prensa. El DT argentino dejará su cargo a menos de dos meses de haber asumido al frente del equipo y tras sufrir una seguidilla de malos resultados.

El último domingo, el Peixe cayó por 2-0 a manos de Corinthians en el torneo paulista y este martes debe enfrentar a Boca en la Bombonera por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores de América. En el certamen continental había debutado la semana pasada con una derrota de local a manos de Barcelona de Ecuador.

Aún no se sabe si Holan estará al frente del equipo este martes en el duelo ante el Xeneize. Más allá de su decisión, el DT se ofreció a cumplir con este último compromiso, pero quedará en manos de la dirigencia del club aceptar esta propuesta. En caso contrario, Marcelo Fernandes dirigirá de manera interina al conjunto brasileño.

El presidente del Santos explicó ante la prensa que el DT argentino tomó la determinación de dejar su cargo a raíz de los malos resultados que cosechó desde su llegada y debido a las protestas que hubo de parte de un importante grupo de fanáticos del club en las inmediaciones de su domicilio en las últimas horas. Tras la caída en el clásico ante Corinthians, hubo disparos de pirotecnia y fuegos artificiales a las puertas del lugar en el que vive el ex entrenador de Independiente.

A estas cuestiones se sumó la decisión del Santos de vender a su máxima figura. En las últimas horas el club anunció la salida del atacante venezolano Yeferson Soteldo, que seguirá su carrera en el Toronto FC de la MLS de Estados Unidos.

“Desafortunadamente, los resultados no aparecieron. Los hinchas tienen derecho a estar enojados, a pensar con pasión. Hablando con el técnico tras el partido, de forma transparente y civilizada, me pidió que el partido de mañana fuera el último en el club. Pensó que los resultados y el trabajo no se estaban mostrando. No era lo que quería, pero aceptamos la situación”, dijo el presidente del Peixe.

En 12 partidos al frente del Santos, donde asumió a fines de febrero pasado luego de un buen paso por la Universidad Católica de Chile, Holan acumuló cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas. Muy poco para un equipo que viene de ser finalista de la Copa Libertadores en la última edición.