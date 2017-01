Salida forzosa. Carlos Sainz intenta despejar la visibilidad de su auto, luego de caer por un barranco. El español confirmó que los mecánicos no podrán recuperar la máquina, lo que significó su quinto abandono consecutivo, en una etapa que estaba a 8 kilómetros de convertirse en el nuevo líder de la general.



Por más que haya cambio de mando en casi todas las categorías, la novedad principal de la cuarta etapa del Rally Dakar 2017 fue el abandono de importantes figuras, entre las que se destacan Toby Price en motos y Nasser Al Attiyah y Carlos Sainz en autos, así como el argentino Gastón González en cuadriciclos, vencedor en dos etapas anteriores.



En el arribo de la caravana a suelo boliviano, comenzando la primera de seis jornadas en la que los competidores deberán aclimatarse a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el vivac de Tupiza pasaron a mandar en la tabla acumulada: el chileno Pablo Quintanilla en motos, el francés Cyril Despres en autos, los rusos Sergey Karyakin en cuadriciclos y Dmitry Sotnikov en camiones. El chino Mao Ruijin, en UTV, es el único que no se bajó de la punta.



La jornada comenzó con la confirmación que el catarí Al Attiyah se bajaba de la carrera porque el equipo no pudo reparar la Toyota que llegó en 3 ruedas anteayer a Jujuy. Como si fuese una maldición, Al Attiyah sufrió el accidente cuando estaba realizando un tiempo para ser el nuevo líder en la general, lo mismo que le sucedió ayer a Sainz. El español estaba desbancando del puesto top a su compañero de Peugoet Sebastien Loeb, cuando tomó mal una curva a 8 kilómetros del final y cayó por un barranco que dañó la estructura del vehículo. Por la noche se ratificó su salida anticipada y Despres, multicampeón en motos, pasó a estar por delante de todos tras su primer victoria en etapa en autos.



En motos, el campeón de la edición pasada, Price, también tuvo un accidente y se fracturó el fémur de su pierna izquierda. Quedaba prácticamente servida en bandeja la victoria para el español Barreda Bort, pero luego la organización lo penalizó con una hora por haber repostado en zona de neutralización, con lo que Quintanilla es el líder y el austríaco Walkner, vencedor de la etapa, su escolta.



En cuadriciclos, el argentino González también abandonó luego de una caída que significó varias fracturas. El ganador de la etapa fue el boliviano Walter Nosiglia, quien recibió saludos hasta del presidente Evo Morales.

El argentino que mejor la está pasando por ahora es Federico Villagra, quien pasó a ser escolta en la categoría camiones, ratificando sus condiciones.

LOS SANJUANINOS



Alberto Ontiveros padeció la altura y finalizó 75 en la etapa, para caer dos lugares, al 63, en la general. En tanto, Gastón Pastén pudo completar antenoche la tercera etapa, arribando a las 2 de ayer al vivac en Jujuy. Debido al cansancio y al poco tiempo para reparar la camioneta, el piloto optó hoy recibir las 12 horas de penalización por no transitar las “Dunas de Capricornio” y escoger un camino alternativo, por lo que terminó 45 de la etapa y se ubica 51 en la general.





PROTAGONISTAS



MATTHIAS WALKNER - Motos - #16 “Estoy contento por la victoria, pero lo más importante del día es lo que le ha pasado a Toby (Price). Ha sido un golpe durísimo y espero que esté bien. Hoy no voy a hablar de objetivos. Joan (Barreda Bort) va muy rápido y apenas estamos a mitad de rally”.

CARLOS SAINZ - Autos - #304 “Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado. Nuestras opciones de cara a la victoria se han esfumado, así de sencillo. Y no creo que podamos continuar. Simplemente se acabó. Punto y final”.

GASTÓN GONZÁLEZ - Quads - #281

“Lamentablemente tuvimos que abandonar. Sufrí un accidente por una caída en el que el cuatri se me cayó encima con el resultado de tobillo y clavícula quebrada.

Gracias a todos por el apoyo. Ya estamos volviendo a casa”.



Segundo día en el altiplano boliviano



La quinta etapa de hoy será dura porque los competidores suben a 3.735 metros sobre el nivel del mar ya que de Tupisa las máquinas conducirán hacia Oruro.



Serán 786 kilómetros en total, de los cuales 527 serán de velocidad computada, a excepción de los camiones que tendrá un especial de 513 kilómetros.



El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo presente en el final de la especial de la cuarta etapa y felicitó a su compatriota Walter Nosiglia (Honda) por su triunfo en quads. ‘El hermano Nosiglia, dignamente representándonos en el Dakar con su sacrificio por nuestra querida Bolivia‘, publicó Morales en Twitter.



El ganador de la etapa en autos, Cyril Despres reconoció su sorpresa: “Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar, no lo creía por nada del mundo. Una cosa es ganar una etapa y otra cosa bien distinta es cómo se gana esa etapa. Se podían cometer muchos errores y no lo hicimos”.



Otros contratiempos. Una feroz tormenta de arena azotó durante un momento el vivac de Tupiza, complicando el momento de descanso para unos y de trabajo en los vehículos para otros.

Buscando la meta. El chino Zhao Kai, navegante del #358, busca referencias para definir el rumbo, en un trabajo compartido con otros binomios.

Madame Dakar. La española Laia Sanz continúa demostrando su regularidad una vez más en un Dakar, ubicándose por ahora en el puesto 24 de la general.

Mucho más que aliento. Un grupo de espectadores empuja un vehículo atascado en el desierto, un recurso que se repite en cada Dakar.

Gigante en la inmensidad. El cordobés Federico Villagra tuvo otra sólida actuación y trepó al segundo lugar en la clasificación general de camiones.