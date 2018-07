Con el recuerdo fresco de la eliminación de Rusia, son pocas las voces que se escuchan en apoyo al aún técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli. Por eso no fue menor el que recibió este jueves de un dirigente de peso en AFA, cercano a Claudio Chiqui Tapia.

"Si Sampaoli está convencido, soy partidario de que siga", opinó Nicolás Russo, presidente de Lanús, en declaraciones a TyC Sports. "Acá hubo una incidencia muy grande de los jugadores en los últimos años. Algunas fueron muy fuertes y el técnico no podía romper el grupo. Ahora es el momento de la renovación", continuó.

Además, para Russo "no es un tema de ahora, es algo que se heredó". "Hubo errores de todos. Digo que no era nada fácil. No había mucho para hacer con una injerencia muy fuerte del grupo, porque no lo podía cambiar. Hoy sí se puede hacer. Si el técnico está en condiciones de seguir, lo tiene que hacer", insistió.

Acerca de la preparación que se hizo para el Mundial, postuló: "Nos podríamos haber quedado en Ezeiza en vez de ir a Barcelona en la previa". En ese sentido, apuntó contra lo que creyó que era un pedido del plantel.

Ante la pregunta de si no consideraba que Sampaoli se había equivocado en los planteos de los cuatro partidos de la Copa del mundo, el dirigente destacó las condiciones en las que tomó la Selección el ex entrenador de Sevilla. "Cuando se lo fue a buscar unos cuantos técnicos no quisieron venir, creo que mínimamente se merece otra oportunidad".

"Faltaban cuatro fechas para terminar las Eliminatorias, estábamos complicados y no había mucho para cambiar. Tuvo que manejar el grupo que estaba y no pudo hacer cambios. Para hacer un montón de cambios se debe arrancar un proceso nuevo. Hay que armar un equipo nuevo. Sea quien sea el conductor, hay que armar algo nuevo. Algo distinto", estimó.

Russo fue uno de los dirigentes que recibieron en el aeropuerto de Ezeiza a Chiqui, y en relación a los rumores de desestabilización del presidente de la AFA afirmó: "Acá en AFA Tapia tiene el manejo necesario. Lo salimos a buscar porque no salieron bien las cosas y hay que apoyar y respaldar".