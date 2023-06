Estudiantes y San Lorenzo igualaron 1 a 1 en el inicio de la fecha 21 de la Liga Profesional, con goles de Santiago Ascacibar en la etapa inicial y de Adam Bareiro en el complemento, y con un final polémico donde el arquero visitante Augusto Batalla le atajó un penal a Benjamín Rollheiser en el noveno minuto de descuento.



San Lorenzo, que lleva 6 partidos sin ganar y 4 empates consecutivos, logró llegar a los 38 puntos y mantener la ventaja sobre Estudiantes, que alcanzó las 36 unidades y acumula 3 juegos sin victorias entre Copa Sudamericana y torneo local.



El primer tiempo que jugaron Estudiantes y San Lorenzo fue un partido áspero, de pocos espacios y de escasas situaciones de riesgo sobre los arcos, donde el cero se rompió después de una mala recepción de Gastón Campi en la salida, demostrando su inhabitualidad para jugar como extremo izquierdo en reemplazo de Malcom Braida.



A los 20 minutos Batalla salió rápido, rebotó la pelota en Campi, Rollheiser manejó los tiempos, lo buscó a Leonardo Godoy, pase atrás y luego de un par de rebotes la pelota le cayó a Ascacibar, que desde el borde del área sacó un zurdazo que se clavó en el arco azulgrana.



El equipo de Rubén Insúa, que diagramó un compacto bloque defensivo, achicando hacia atrás con una línea de 5 defensores y 4 medios por delante para cerrarle los caminos al "Pincha" solo tuvo una aproximación a los 13 en una contra de Elías y que Giay rematé desde lejos a las manos de Andújar.



Estudiantes tuvo más la pelota pero no logró claridad para quebrar la línea defensiva del rival y no pudo terminar bien las jugadas.



Cambió los planes Insúa para el complemento y sobre los 7 minutos tuvo dos chances claras. Primero un cabezazo de Bareiro que Mariano Andújar sacó al córner sobre su derecha y en el tiro de esquina cabeceó Federico Gattoni y otra buena respuesta del arquero. El local tuvo una aproximación con un cabezazo de Jorge Rodríguez desviado.



A los 13 minutos uno de los recién ingresados, Gonzalo Maroni construyó una buena jugada por izquierda, el centro superó a Andújar y Bareiro, solo, entró por el medio del área chica para empujar la pelota al fondo del arco y empatar.



San Lorenzo siguió más claro, Maroni le ganó el duelo a Eros Mancuso y tuvo oportunidades para desnivelar. Primero resolvió el capitán de Estudiantes Andújar luego de una serie de rebotes y más tarde Iván Leguizamón remató alto desde una buena posición.



Sobre los 20 minutos Estudiantes retomó la iniciativa del juego, San Lorenzo se refugió en defensa y especuló con algún contraataque. A los de Eduardo Domínguez les faltó precisión para conseguir profundidad y poder quebrar el fondo visitante.



En el final llegó la polémica, cuando Campi lo tocó a Mancuso en el ingreso del área. El árbitro Yael Falcón Pérez no lo sancionó en primera instancia, pero Fernando Echenique lo llamó desde el VAR y después de 5 minutos de discusiones cobró la falta. Rollheiser lo pateó suave a la izquierda y Batalla se quedó con la pelota y con el cartel de héroe de la noche.







- Síntesis -







Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar y José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.



San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez y Gastón Campi; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.







Gol en el primer tiempo: 20 minutos, Santiago Ascacíbar (E).



Gol en el segundo tiempo: 13 minutos, Adam Bareiro (S).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Eros Mancuso por Leonardo Godoy (E) y Andrés Vombergar por Nahuel Barrios (S), 9 minutos Gonzalo Maroni por Agustín Giay (S), 20 minutos Guido Carrillo por Mauro Boselli (E) y Matías Godoy por Fernando Zuqui (E), 32 minutos Carlos Insaurralde por Adam Bareiro (S) y 36 minutos Mauro Méndez por Jorge Rodríguez (E).



Amonestados en el primer tiempo: Gastón Campi (S), Agustín Giay (S) y Gastón Benedetti (E). En el segundo tiempo: Carlos Insaurralde (S), Gonzalo Maroni (S), Rafel Pérez (S) y Guido Carrillo (E).



Incidencias en el segundo tiempo: 45+9 minutos Batalla (S) le atajó un penal a Rollheiser (E).







Árbitro: Yael Falcón Pérez.



VAR: Fernando Echenique.



Estadio Jorge Luis Hirschi (Estudiantes de La Plata).