Torre al aro. El pivot francés, Rudy Gobert, con sus 2,16 metros de estatura, marca un doble ante Estados Unidos en la victoria 89-79 en cuartos de final.



Para darse una idea de qué es la Francia que se medirá mañana con Argentina (9 horas en el Wukesong Sport Arena) por una semis del Mundial hay que entender que se trata de un proceso que arrancó hace más de una década y se encuentra claramente en su cumbre de rendimiento. El 89-79 sobre los NBA de Estados Unidos por los cuartos de final es una demostración de su poderío y ambición buscando meterse por primera vez en su historia en una final de Mundial.

Para ello deberá sortear a uno de los dos invictos que se mantienen en el certamen de China como es la Argentina (el otro es España, que afrontará la otra semis con Australia).

Vincent Collet es el técnico de los galos y hace diez años que maneja el barco en lo técnico-táctico. Le brindó a sus jugadores diferentes variantes de juego que lo hacen un rival de mucho cuidado, en parte por lo impredecible que puede resultar durante un partido. Cuenta con cuatro jugadores que fueron terceros en el pasado Mundial, cuando en 2014 dejaron afuera al local (España) en cuartos de final para luego obtener el bronce.

Tiene en su plantel a cinco players con actualidad NBA: el base Frank Nttilikina (de New York Knick), los aleros Nicolas Batum (Charlotte Hornets) y Evan Fournier (Orlando Magic), el pivot Rudy Gobert (Utah Jazz) de intimidantes 216 centímetros de estatura y otro interno como Vincent Poirier (Boston Celtics).

Gobert brindó una clase debajo del aro ante los Estados Unidos aportando ayer 21 puntos y 16 rebotes; además promedia 2,3 bloqueos por encuentro. Suma en su curriculum nada menos que la elección dos veces seguidas como el mejor defensa de la NBA en temporada regular.

Fournier es uno de los cinco goleadores del torneo con una media de 21 puntos por juego y un 45% de efectividad en tiros de campo.

A ellos hay que sumarle al "cerebro" del equipo en la cancha: el base Nando De Colo, quien promedia 17 puntos y tuvo un paso de dos campañas por los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili. Ahora se desempeña en el Fenerbahce turco.

Del plantel que fue tercero en "España 2014" sólo continúan Fournier, Batum, Gobert y Poirier.

Los franceses llegan a las semis habiendo perdido un solo encuentro en todo el torneo: cayeron ante Australia por 100 a 98 en el segundo duelo de la segunda ronda (ya estaban clasificado para los cuartos).

Haciendo una comparación a nivel estadístico con la albiceleste, los europeos se encuentran atrás en rebotes (34.2 vs 30.5) y asistencias (21.2 vs 19.2) por partido, pero promedian más anotaciones (89.3 vs 88.8). Donde los galos marcan más diferencia es en los tiros de tres puntos (45% vs 36.9%) y en los libres (80.3% vs 75.7%).

En la preparación de ambos para el Mundial, se toparon en un amistoso en suelo francés y la victoria fue contundente para los locales: 77 a 58. "No creo que influya. El último partido fue hace mucho tiempo ya, no vamos a pensar lo que hicimos antes, en lo que debemos enfocarnos en la semifinal del Mundial y no en el pasado", sostuvo De Colo.

El Oveja Hernández estuvo ayer viendo en el estadio el triunfo galo sobre los norteamericanos. Mañana nos daremos cuenta cuál es su idea para que Argentina frene el andar francés y así meterse por tercera vez en la final de un Mundial.



> La otra llave

Australia se metió ayer también en las semifinales del Mundial, luego de superar 82-70 a la República Checa por una llave de los cuartos de final.

Ahora, los oceánicos se toparán mañana a las 5.30 en Beijing contra para muchos el principal candidato al título, España, que aún se mantiene invicto en el certamen.

Historial

8 Los mundiales en que participó Francia, siendo el de "España 2014" el mejor con su tercer puesto. En China, busca superarlo si vence a la Argentina.

* Nando De Colo :

"Creo que ganarle a Estados Unidos fue un partido muy importante para nosotros, no sólo para el básquetbol de Francia. No hemos tenido el camino más fácil hasta aquí. Fue duro cada paso en esta Copa del Mundo. Quizá solamente los franceses pensaban que podíamos vencer a Estados Unidos".

"Argentina es un equipo muy bueno. Lo vimos contra Serbia y es un equipo que juega con mucha ilusión pero nosotros también lo hacemos. En la cancha da igual cuál se juegue, la Argentina tiene un estilo y nosotros el nuestro. Y me parece que el corazón y el deseo por ganar es lo que hace la diferencia".

"Argentina tiene mucho corazón, pero también cuentan con jugadores con mucha experiencia. No importa lo que la gente pueda decir, Argentina está en la semifinal y tampoco ha tenido un partido fácil. Ahora lo más importante para nosotros es descansar, tenemos viajes por delante y varios partidos más por jugar".

>> EEUU: punto final a una larga racha

Estados Unidos, con presencia de jugadores NBA dentro de su plantel, no perdía en Copas del Mundo hacía 24 partidos oficiales: 95 a 101 ante Grecia, el 1 de septiembre de 2006 en el Mundial de Japón. Así, será la cuarta vez que en un campeonato Mundial Estados Unidos queda fuera del podio: Yugoslavia 1970, Filipinas 1978, Estados Unidos 2002 y China 2019.

Durante este invicto de 13 años -siempre contabilizando los encuentros en los que USA utilizó basquetbolistas de la NBA- ostentó la escalofriante suma de 58 victorias de manera consecutiva. Durante ese lapso ganó dos Copas del Mundo (Turquía 2010 y España 2014) y 3 medallas de oro (Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016).

Estados Unidos disputó un total de 203 partidos con jugadores NBA dentro de su plantel, cosechando 193 victorias y solamente 10 derrotas, dos de las cuales fueron contra Argentina 80-87 y 81-89.