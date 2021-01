Marca. Frank Fabra, defensor de Boca, cuida al rival de Santos. El encuentro resultó muy estudiado y carente de acciones de peligro. El miércoles se conoce el finalista.

Boca no pudo sacarle ventajas a Santos anoche en la Bombonera, donde argentinos y brasileños terminaron diseñando un empate sin goles que se ajustó al desarrollo de un partido que aportó 90 minutos necesarios para arribar a una definición que tendrá lugar en Brasil el próximo miércoles y a la que los "xeneizes" llegarán al menos bastante mejor parados que River (fue goleado 3-0 en la ida contra Palmeiras).

Los dos equipos salieron a hacer sus respectivos partidos, con Boca privilegiando la seguridad defensiva para no exponerse demasiado ante la velocidad de los atacantes santistas, y recurriendo a la contraofensiva como arma de ataque, algo no muy distinto a lo que suele pergeñar Miguel Russo en la mayoría de los partidos, salvo que tenga necesidades extremas como en el cotejo anterior ante Racing por cuartos de final.

Pero hoy las circunstancias eran diferentes, ya que la historia de esta semifinal se terminará resolviendo inevitablemente en Brasil el miércoles próximo, por lo que desnudarse defensivamente en pos de una victoria inicial podía resultar fatal, porque al primer error el rival puede marcar con todo lo que ello implica de favorable para el conjunto que lo hace en condición de visitante. Los problemas aparecieron para Boca cuando Yeferson Soteldo empezó a desequilibrar por la derecha de la defensa "xeneize", arrastrando hasta allí a Capaldo, que no lo podía encontrar por el medio y en el mano a mano era superado en ese costado. Esto constituyó una constante del primer tiempo, unos 45 minutos iniciales en los que el equilibrio general del juego hizo que los arqueros no pasaran mayores sobresaltos y la paridad se trasladara a los vestuarios.

Pero el comienzo de la segunda etapa tuvo características diferentes, ya que los paulistas salieron con mayores apetencias ofensivas y empezaron a desequilibrar al romper la línea de control boquense en la mitad de la cancha. Y no importó que a los 10 minutos un agotado Soteldo (venía de cursar un contagio de coronavirus) le dejara su lugar al juvenil Sandry, de 18 años, porque el ingresado empezó a gestionar por la derecha de su ataque. Entonces a Boca le empezó a quedar cada vez más lejos el arco de John, ya que Tevez no entraba tanto en contacto con la pelota, Salvio se fue diluyendo hasta obligar a su reemplazo, y Villa no podía desequilibrar con su velocidad. El ingreso de Edwin Cardona ralentizó aún más el tránsito boquense por la zona media y la intención de Russo de darle con su ingreso por Diego González más fútbol a su equipo no cumplió con ese objetivo. Entonces, los dos parecieron "firmar" un pacto con el empate sin tantos, sabiendo que dentro de una semana definirán el boleto.

>> CLAVES

Apagado

Boca no tuvo el mismo ímpetu que demostró en la revancha contra Racing. Lejos de esa muy buena versión, anoche poco hizo en ataque y se resignó a esperar a Santos para darle un golpe con una de sus mejores armas: el contragolpe.

Dominio

Sin una gran superioridad, la visita se adueñó en la Bombonera de la posesión del balón durante la mayor parte del encuentro, aunque siempre le costó demasiado tener esa puntada final para causar daño sobre el arco de Esteban Andrada.

Diferente

La revancha en Brasil seguramente tendrá a un Santos más agresivo y eso en el xeneize puede repercutir de gran manera, ya que con espacios y teniendo jugadores veloces como Villa puede causarle ciertos problemas al rival.

No intervino el VAR

En un partido que se dio cerrado, existió una jugada polémica que pudo haber cambiado todo. La secuencia en cuestión se dio llegando a los 30 minutos del segundo tiempo. En una combinación rápida, la pelota le quedó a Marinho. Frank Fabra estaba cerca pero quien llegó al cruce del delantero fue Carlos Izquierdoz. El brasileño la tiró larga y voló en el área. Para el árbitro Roberto Tobar la infracción no existió, aunque el chileno no reanudó el juego hasta que el VAR revisó la acción. En las primeras repeticiones de la televisión seguía dando dudas pero luego se ve claramente cuando Izquierdoz le cruza la pierna derecha al delantero.