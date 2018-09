La mejor postal. Los jugadores y capitanes del seleccionado argentino que este fin de semana se medirá ante Colombia posa en el polvo de ladrillo del Cantoni, detrás la tribuna colmada con los pequeños que acudieron a disfrutar del Kids Day. < /figcaption>

Sin desesperarse y respetando las indicaciones de sus profes y del locutor, los chicos hicieron fila para ingresar al Aldo Cantoni cuando se habilitaron las puertas. Si bien en un comienzo la intención fue que pudieran presenciar el entrenamiento, el ingreso se habilitó cuando la practica ya había finalizado. Igual los chicos y sus padres se ubicaron en la Platea Este y desde allí se dieron el enorme gusto de ver jugar a los capitanes.



El duelo entre Coria y Gaudio en el escenario que recibirá desde el viernes la serie entre Argentina y Colombia, fue un atractivo para los chicos que prestaron atención al amistoso encuentro.



Después, apenas pasadas las 12 del mediodía, llegó el momento de la ovación cuando hicieron su ingreso a la cancha los jugadores de la Selección. Guido Pella, Diego Schwartzman, Horacio Ceballos y Máximo González, se sumaron a Guillermo Cañas, Gastón Gaudio y Guillermo Coria. El "Peque" fue ovacionado por los pequeños, que le gritaron más no poder para que el tenis se acercara a las barandas. El bonaerense se lució haciendo "payanitas" con las pelotitas de tenis que luego largó a la tribuna y que fue motivo para que los chicos se enloquecieran por alzarse con una de ellas.



Guido Pella y Guillermo Coria también se prendieron y obsequiaron más pelotas para los pequeños. Sin dudas el "Mago" Coria fue el que más amable se portó con los chicos. Incluso cuando salieron a jugar con los chicos, el ahora capitán de la selección se dio tiempo para sacarse ciento de fotos con los fanáticos. Tampoco faltó el "Vamos vamos, Argentina, vamos vamos a ganar..." que los chicos corearon para los jugadores y que sirvió de aliento de cara al cruce ante Colombia desde el próximo viernes.



El encuentro dentro del Cantoni duró apenas 15 minutos, el mini encuentro con los chicos fuera del Cantoni también fue corto pero para los chicos significó muchísimo.

Se lucieron. Los chicos del tenis adaptado también dieron una muestra de talento en la mañana de ayer.

Numerosas. Los chicos jugaron en cada de una de las 22 mini canchas de tenis montadas en los alrededores del Cantoni.

Carismático. El "Mago" Guillermo Coria fue de los más requeridos por los chicos y él amablemente respondió a cada uno de los pedidos.





Protagonistas

JUAN BAUTISTA LÓPEZ - 8 años

"Juego en Ausonia hace pocos meses y me encanta. Mi ídolo es Juan Martín Del Potro y lo sigo en cada uno de los torneos que él juega. Estaba entusiasmado en que saliera campeón pero no se pudo dar, igual estoy contento que haya llegado tan lejos".

LAUREANO YACANTE - 10 años

"Vine con un amigo que juega en un club, yo no juego pero me parece que voy a empezar a ir porque me encanta este deporte. Me gusta Juan Martín Del Potro pero también el "Peque" (Diego Schwartzman)".

JOSEFINA PALACIOS - 7 años

"Juego en la escuelita del Club Ausonia y hace poco empecé a jugar. Me encanta el tenis y espero poder venir con mis papás a ver el partido de Argentina. ¿Si tengo un ídolo? Me gusta Del Potro".

EMILIA PALACIOS - 6 años

"Empecé a ir a tenis porque mi mamá me llevó y me gusta porque hago amigos. Hoy (por ayer) nos divertimos mucho con mis compañeros del club y con otros chicos. Además pudimos ver a los jugadores de Argentina".