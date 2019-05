Los movimientos entre los técnicos del fútbol argentino podrían abrirle una puerta a Diego Armando Maradona para volver a dirigir en el país. ¿Cómo? Si Ariel Holan se va de Independiente, Sebastián Beccacece podría pasar de Defensa y Justicia al Rojo y la vacante en el Halcón tentaría al Pelusa.

"Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. ¿Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego? Siempre es saludable para el club", aseguró el mandamás de la institución de Florencio Varela, en diálogo con Radio Nacional.

El ex-DT de la Selección Argentina (condujo al equipo en el Mundial de Sudáfrica 2010) tuvo dos breves experiencias en el medio local con Deportivo Mandiyú (12 partidos en 1994) y Racing (11 en 1995). Después, pasó por la Albiceleste (2008-2010) y Al Wasl (2011-2012) y Al Fujairah (2017-2018) en Emiratos Árabes hasta llegar a México.

Si bien las opiniones en torno a su llegada son divididas en Defensa, a Maradona podría interesarle la propuesta más allá de su comodidad en Dorados de Sinaloa, donde confirmó su continuidad y está todo dado para que firme por dos años en los próximos meses. ¿Cambiará de rumbo?