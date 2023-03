A través de un comunicado publicado el martes pasado en su página web, el Orlando Pride anunció que su tradicional uniforme suplente, blanco y plateado por completo y conocido como “Luna Kit”, pasará a utilizar pantalones negros “priorizando la salud de las mujeres y la experiencia de las jugadoras”.



“Debemos eliminar el estigma relacionado con la discusión de los problemas de salud que afectan a las mujeres y a los atletas no binarios y trans que menstrúan si queremos maximizar el rendimiento y aumentar la accesibilidad al deporte. Estoy orgullosa de ser parte de un club que está haciendo un cambio pequeño pero extremadamente impactante en lo que respecta a nuestros jugadores profesionales y juveniles”, dijo Haley Carter, vicepresidenta de operaciones de fútbol y gerente general de Orlando Pride.



“La experiencia que tienen los jugadores y la seguridad y comodidad que sienten al usar un escudo del Orlando Pride es un área crítica de enfoque para nosotros; continuaremos no solo escuchando los comentarios de los jugadores, sino que seguiremos tomando medidas para hacer de Orlando un destino de clase mundial para los atletas”, añadió.



“Las razones detrás de no querer usar pantalones cortos blancos son claras, pero desafortunadamente es algo que no se ha abordado hasta hace poco. Creo que es un gran paso para nosotros como club hacer que las jugadoras se sientan cómodas y permitirnos centrarnos únicamente en competir”, dijo la mediocampista de Orlando Pride, Erika Tymrak.



Según la Women's Sports Foundation, a los 14 años, las niñas abandonan los deportes al doble de la tasa de los niños, y la pubertad es un factor contribuyente.



Continuando con la práctica actual del club, todos los equipos femeninos dentro de la estructura juvenil de la organización usarán pantalones cortos oscuros tanto para la práctica como para los juegos, un estándar que seguirá avanzando para reflejar el cambio del Pride.



"Este es un movimiento encomiable del Orlando Pride y que seguramente mejorará el nivel de comodidad entre sus jugadores", dijo Christine Greves, ginecóloga y obstetra de Team Choice de Orlando Health Medical Group.



"Como sociedad, debemos continuar trabajando para que se normalice hablar sobre la salud y el bienestar relacionados con el cuerpo femenino y el período es una gran parte de eso. Cuanto más hagamos eso, más prepararemos a nuestros atletas para el éxito tanto dentro como fuera del campo", agregó. (Télam)