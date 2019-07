Celebración. Los jugadores argentinos, entre ellos Pablo Alvarez y Lucas Ordoñez, se abrazan luego de uno de los tantos anotados contra Chile en el debut.

El "Negro" José Luis Páez se mostraba tranquilo. Nada de mostrar euforia por la goleada en el debut ni tampoco con gestos de preocupación por algo que haya salido mal. Sólo tranquilidad y sonrisas en el post partido. "Todos saben que los partidos del debut en un Campeonato pueden complicarse. Por muchos motivos, pero por sobre todo porque el jugador aparece por primera vez a jugar en serio. Lo pasamos de manera positiva al margen de la goleada. Nos sirvió para saber que estamos por el camino correcto, aunque a medida que vaya avanzando el torneo siempre encontraremos piedras en el camino".



Más adelante el técnico de la Selección Argentina aclaró que "como se estaba dando el partido, aproveché para ir rotando a los muchachos. Todos tuvieron sus minutos y eso sirve para lo que se viene. Este es un equipo y eso es lo que lo hace fuerte como tal.

"Siempre es gratificante empezar ganando en un Mundial. Creo que no dejamos dudas".

PABLO ALVAREZ - Delantero de Argentina

Todos respondieron y fueron obedientes a los conceptos que buscamos. Sabemos que no hay partidos iguales por lo tanto mañana emplearemos el esquema que haga falta. Todos son jugadores polifuncionales, por lo que habrá que diagramar las cosas pensando que enfrente estará Portugal, un equipo que puede complicar a cualquiera".



Y al final, ante la pregunta de si algo no le gustó, dijo: "En realidad no hubo aspectos que los evalúe mal. Estoy conforme con lo que se hizo pero hay que seguir trabajando. Adecuándose a las distintas exigencias. Sabemos que cada partido en un Mundial son desafíos distintos y eso es lo que buscamos trabajar junto al cuerpo técnico que encabezo".

Patín carrera: Illanes, 19na

La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes (foto) tuvo su debut ayer en los World Roller Games 2019, en Barcelona, y lo hizo dentro de la especialidad de los 200 metros por tiempo (dual time trial). Su ubicación final resultó la 19na con 20s47/100, quedando fuera de la definición entre las mejores 51 competidoras. La patinadora de Los Halcones tendrá hoy una nueva oportunidad ya que disputará la especialidad de los 500 metros +D en la pista de Front Martim. Sin dudas, una gran experiencia para Illanes que busca mejorar sus marcas frente a la elite mundial de este deporte.