Este fin de semana tendrá lugar un importante y tradicional torneo de rugby en Chile y habrá presencia sanjuanina. El Huazihul Rugby Club participará en la 36ta edición del Seven de Viña del Mar que se disputará desde el viernes al domingo, en Reñaca. El campo deportivo anfitrión para el torneo será el del The Mackay School.

En esta oportunidad, el certamen tendrá un total de 21 equipos participantes. Huazihul, el único de San Juan, será uno de los tres argentinos y el resto serán todos de Chile.

Con respecto a la modalidad de competencia, la organización dispuso que a lo largo del viernes se disputen los partidos de clasificación al cuadro principal. De Old Macks B, Jobs, New Lions, Old Anglonians, Los Troncos, Rucamanque, Stade Francais, Lagartos y Sporting B clasificarán cuatro equipos a la siguiente fase.

Entre sábado y domingo se jugará la fase de grupos y las rondas eliminatorias. En esta ronda ya están clasificados Huazihul (San Juan), Liceo (Mendoza), Invitación Cuyo, Old Boys –campeón vigente-, Old John’s, Alumni, Dobs, PWCC, Old Reds, All Brads y Sporting.

Los cuatro de la qualy se sumarán a estos para totalizar 16 equipos. La ronda inicial repartirá a cuatro equipos en cuatro zonas distintas. Los dos primeros de cada grupo accederán directamente a los Cuartos de Final de Copa Oro y Plata del domingo. Mientras que los dos restantes jugarán (el domingo) por la Copa Bronce y Copa Estímulo.

El equipo sanjuanino viene entrenándose para este torneo desde hace tres meses. Y desde el Cacique confirmaron quiénes integrarán la delegación, la única de San Juan que dirá presente.

Plantel: 1- Franco Tejada, 2- Juan Pablo Reina, 3- Francisco Paternoste, 4- Esteban Guajardo, 5- José Camacho, 6- Rogelio Sánchez, 7- Manuel de la Plata, 8- Juan Basañes, 9- Willy Vega, 10- Facundo Sombra, 11- Eduardo Vargas, 12- Rodrigo Reyes, 13- Facundo Pérez y 14- Gastón Reyes. Entrenador: Franco Tejada. Staff: Emiliano Morales, Alejandro Molina y Facundo Platero.