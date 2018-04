No pudo. Sporting Victoria no lo superó a Trinidad, pero supo sacar ventaja con apenas un error del León y con eso se mantuvo hasta el final. Sueño trunco para Trinidad.

Con la frente en alto. Así se despidió Atlético Trinidad del Torneo Federal "C". El León no pudo en su visita ante el Sporting Victoria de San Luis, cayó por 2 a 1 y como en la ida había igualado 0 a 0, se quedó sin el ascenso o mejor dicho, la clasificación al Regional Federal Amateur.



Trinidad, que tras el descenso desde el Federal B en noviembre del año pasado se armó para luchar por el ascenso, repatrió a varios históricos y arrancó bien a comienzos de este año. Si bien la noticia de la desaparición del Federal B lo afectó, el hambre de gloria pudo más y siguieron con la misma motivación buscando ascender a un torneo que hasta el día de hoy es incierto.



Como habían igualado en la ida, ayer en tierras puntanas el León fue buscando la heroica. Hizo las cosas bien, jugándole al local de igual a igual y generando siempre peligro con las pelotas paradas que ejecutó Gerardo Pinto. Cuando el trámite era parejo y transcurrían 30 minutos, apareció Mario Quiroga en Victoria tras una asistencia exquisita de Correa, y con tres dedos la colocó en el palo que más lejos estaba del arquero Aráoz. Pero la alegría para el local duró poco porque en apenas 7" Nahuel Altamirano puso el 1 a 1 con ayuda de un error defensivo.



En el complemento, los dos salieron decididos buscando romper la paridad pero en ese arranque, el local sacó rédito cuando Victoria aprovechó su chance de tiro libre. Metros detrás de la media luna del área grande, Correa le pegó sin pedir distancia y en el desconcierto la clavó en ángulo cuando Aráoz había elegido el otro palo. El 2 a 1 sí lo sintió Trinidad que si bien tuvo mucho tiempo para recuperarse, no pudo; y con eso perdió la chance de llegar directo al Regional. Ahora deberá apostar a todo o nada en el torneo local sanjuanino.

Ilusionó. Nahuel Altamirano anotó lo que era el empate parcial y obligaba a ir a los penales.

>> El torneo local será el objetivo de todos

Con la desaparición del Torneo Federal "B" y todavía con futuro poco claro del Regional Federal Amateur, los equipos sanjuaninos, a excepción de San Martín y Desamparados, deberán apuntarle al Oficial de fútbol sanjuanino para poder obtener la chance de llegar a ese nuevo Regional. Si bien no se conoce el formato, el certamen local será el que clasifique a los mejores a esa instancia nacional.



Por otro lado, con la clasificación de Victoria, hoy se jugará la final por el segundo ascenso de la Llave 1 por la Zona Cuyo del Federal C. Será en Mendoza cuando se enfrenten Fundación Amigos ante Rincón del Atuel de San Rafael. El choque se jugará desde las 17 horas.