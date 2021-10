Daniel Ventura, el presidente de la Confederación Argentina de Patín (CAP), se mostró altamente confiado en el éxito de la iniciativa de San Juan de organizar el Campeonato Sudamericano de Patín.



En un principio dijo que "será un evento de jerarquía. Del que no existen antecedentes. Por eso estaremos acompañando a San Juan en su organización. La revolución deportiva que impuso esta provincia desde hace unos años se afirma con estos acontecimientos deportivos".



Más adelante Ventura aclaró que: "Durante 15 días San Juan va a recibir a unos 4.000 atletas más todas las familias de ocho disciplinas de patín sobre ruedas, lo cual es muy importante no sólo para la Confederación Sudamericana sino también para el impacto que se generará en la provincia. Por el gran espectro deportivo que demostrarán estos Juegos".



Y continuó: "Obviamente estará el hockey, el patín velocidad y también el patinaje artístico y eso nos dará una posición muy fuerte como test preparatorio de los próximos World Skates Games, que también serán acá. Por eso es importante este Sudamericano. Porque deja legado. Porque hay que poner puesta a punto en infraestructura y todo lo que sea vital para ser receptores de mucha gente y en tantos deportes. Los Panamericanos eran clasificatorios para los Juegos Mundiales pero el Sudamericano no lo es. A partir de una resolución de World Skates la clasificación pospandemia es directa al Mundial".