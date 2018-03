Para tener una referencia de lo que pasará en la cancha del Anexo Pocito de la UNSJ, quienes entre lunes y martes asistan a la clínica harán gratis algo que clubes de diferentes partes del mundo pagan en la Academia International de Rugby de Nueva Zelanda. Es que uno de sus integrantes, el ex All Black Chris Jack, brindará una capacitación a jugadores y entrenadores de la Unión Sanjuanina, en una visita de lujo y que servirá para que durante dos exigentes días, los sanjuaninos avancen en conceptos surgidos de las entrañas del mejor rugby del mundo, el neocelandés.



Chris Jack es un exjugador que desde 2001 a 2007 integró el seleccionado de Nueva Zelanda y con los All Blacks jugó nada menos que 67 partidos oficiales, un registro nada despreciable y que marcó la capacidad del segunda línea para mantenerse en la poderosa selección.



Jack, considerado un especialista en el line out, disputó dos Copas del Mundo, la del Australia 2003 y la de Francia 2007. A nivel clubes debutó en los Crusaders (Nueva Zelanda) y también jugó en Saracens (Inglaterra), Western Province (Sudáfrica) y Kyuden Voltex (Japón). Tiene 39 años y tras su retiro ingresó a la Academia International de Rugby de Nueva Zelanda (una entidad que capacita y realiza entrenamiento de alto rendimiento deportivo a clubes de todo el mundo), como entrenador especialista en juego aéreo, line out, scrum y salidas. Como la denominada IRANZ (por sus siglas en inglés) tiene un convenio con la empresa minera Yamana Gold, que trabaja en el emprendimiento Gualcamayo, es que Jack llega a San Juan.



Desde Yamana informaron que la presencia del ex All Black se vincula a los trabajos de responsabilidad social y surgió con la aparición de Los Cóndores, el club de rugby de Jáchal. Como se trata de una institución en desarrollo y que por ejemplo aún no tiene cancha, es que abrieron el abanico y la clínica de Jack será para un cupo limitado de jugadores y entrenadores de la Unión Sanjuanina de Rugby, a la vez que una veintena de rugbiers y coachs de Los Cóndores llegarán a Pocito con todos los gastos pagos por la empresa minera.



El ex All Black trabajará en doble turno tanto el lunes como el martes, desde las 9 y hasta las 18. Y, según adelantaron, no sólo se enfocará en aspectos técnicos e introducción a las destrezas, sino también en los vinculados a la alimentación y hará foco en los valores éticos.

La clínica de Chris Jack es gratuita pero tiene cupos limitados. Si bien el ex All Black llega invitado por la empresa Yamana Gold es la Unión Sanjuanina de Rugby la que se encargará de la registración, que se hará este lunes de 9 a 9,30. Para más datos, visitar www.sanjuaninaderugby.com.



Cómo participar del curso



Entradas. La USR anunció el valor de las entradas para el test match entre Argentina y Gales, el 9 de junio en el estadio Bicentenario. Las populares costarán $200; platea Este, $400; platea Oeste alta, $500; platea Oeste baja Norte y Sur, $650; platea Oeste central, $900.

Súper Rugby: Los Jaguares reciben a Hurricans



El segunda línea Marcos Kremer y el ala Javier Ortega Desio serán titulares hoy en Los Jaguares, en el duelo ante Hurricanes de Nueva Zelanda, por la tercera fecha del Super Rugby. Kremer entrará por Tomás Lavanini, mientras que Ortega Desio suplirá a Leonardo Senatore.

Ambos jugadores que dejan el equipo principal lo hacen por el vigente protocolo que recomienda no utilizar a integrantes que hayan sufrido golpes en la cabeza en encuentros anteriores. El resto de la alineación es la misma que viene de perder con los Lions sudafricanos en Johannesburgo. Entonces, la formación nucleará a Felipe Arregui, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Tomás Lezana; Bertranou y Sánchez; Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando y Bautista Delguy; Joaquín Tuculet. Los Jaguares asumirán su primer encuentro como locales desde las 18.40 en cancha de Vélez.