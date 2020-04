Pablo Lavallén, ex entrenador de San Martín, Colón y Atlético Tucumán, opinó sobre el presente de River y admitió que en algún momento le gustaría ser entrenador del Millonario, si es que le ofrecen el puesto.

"Si me llaman para dirigir a River, voy ya caminando a la cancha... Es mi casa. (Matías) Almeyda dice que no lo quiere dirigir porque ya lo dirigió... El descenso es parte del juego, no es la muerte. Me tocó ser campeón con River, me tocó irme al descenso con Huracán. Son experiencias que uno tiene que saber capitalizar. De eso solo se sale adelante como lo hizo River. Volviendo a demostrarle al mundo que está vivo", sostuvo Lavallén, en diálogo con Salimos Jugando.

En la misma línea, habló sobre el descenso del Millonario: "Era difícil imaginar que River podía descender. Recién vi la posibilidad cuando se jugó la primera final con Belgrano. (Daniel) Passarella fue ídolo de River. Su etapa como jugador es una cosa, como entrenador es otra. Su etapa como dirigente esta marcada por ese momento tan oscuro que le tocó vivir, pero hay que separar en la vida, yo separo", agregó.

Por último, Lavallén reconoció que estuvo cerca de dirigir a San Lorenzo y admitió que nunca dirigiría a Boca: "Tenía la ilusión de dirigir a San Lorenzo. Debe ser más fácil entrenar a jugadores con otra mentalidad, quienes viajaron a Europa ven el fútbol distinto. Me encantaría dirigir en Buenos Aires, a algún equipo grande. Si me llaman de Unión hoy diría que no. Los únicos dos clubes donde no dirigiría son Boca y Chivas de Guadalajara", cerró.

Fuente: TNT