En la Universidad de Concepción se cansaron de Jorge Luna, la gran contratación que hicieron a principios de año y que supo brillar en San Martín.

El sábado, en el partido contra la UC, el volante fue reemplazado al minuto 70 y abandonó la cancha indignado. Tanto, que al pasar por el banco de suplentes le dijo de todo a Pablo Lenci, asistente técnico del DT Francisco Bozán.

Por estos insultos al ayudante de campo, el ex #SanMartinSJ Y #EDLP, Jorge Luna puede ser separado del plantel de la U de Concepción. pic.twitter.com/WJ1OUsyXJ0 — Gonza Bobadilla (@gbobadi) 24 de mayo de 2017

Esa fue la gota que rebasó el vaso y las horas del ex Wanderers están contadas en el club, pese a tener contrato hasta diciembre. La dirigencia resolvió reunirse entre hoy y mañana con el mánager del jugador para buscar una salida anticipada o enviarlo a préstamo.

El del sábado no fue el primer incidente de Luna -quien ostenta uno de los sueldos más altos del club-. El 11 de marzo, en la caída ante San Luis, el '10' fue suspendido por seis fechas tras escupir a David Vicencio. A la postre, el ex Verdinegro solo jugó 385 minutos (de 1.350' posibles) y no anotó goles en el semestre.

Por otra parte, la UdeC confirmó la continuidad de su capitán, el meta Cristián Muñoz, hasta fines del 2018.