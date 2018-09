Apasionado. Sergio Lomastro llegó hace poco a San Juan y está al frente del seleccionado femenino de Fefusa preparándose para el Nacional en Mendoza.

Las vivió todas. Nacido en Cosquín, Córdoba, Sergio Lomastro es hoy un sanjuanino más. Lo trajo el amor y su nueva oportunidad en su vida hace 5 meses apenas a nuestra provincia. Había estado en 2001 con un equipo infantil de fútbol para jugar el Mundialito de Trinidad. Las vueltas de su intensa vida, lo pusieron otra vez en San Juan y ahora, es el seleccionador del equipo femenino de Fefusa que se prepara para afrontar desde el otro domingo el Nacional en Mendoza. Su vida profesional estuvo ligada a la Armada Argentina donde ingresó con apenas 16 años, siendo parte del Crucero ARA General Belgrano y excombatiente de Malvinas. Se retiró de la Armada, inició su vida civil pero nunca dejó atrás su pasión por el fútbol. En Tierra del Fuego, en Ushuaia dirigió el club Ñulcito, uno de los históricos equipos con enorme tradición en el futsal con más de 35 años de competencia. Conoció el amor en una sanjuanina y decidió venirse con ella. Hizo contacto con Fefusa a través de su presidente Alejandro Maneri y surgió la chance de armar, moldear y dirigir la Selección femenina. Empezó trabajando de lunes a sábado de 21 a 23 en el Parque de Rivadavia y así fueron pasando etapas. De la preselección de 5 jugadoras, esta semana cortó la lista y quedaron las 13 definitivas: "Es un proceso de formación. Ya tenemos el grupo, conseguimos que las chicas se conozcan, que se adapten entre ellas y que sean un equipo. Ahora, apuntamos a lo técnico y a lo táctico pero con esa base fundamental. El fenómeno del futsal es importante pero yo en el Sur ya lo había vivido. Es bueno que San Juan se sume a esto y crezca. Vamos al Nacional sabiendo que siempre se debe sumar de las experiencias y que intentaremos llegar a lo máximo. Pero lo mejor será el regreso cuando las chicas deban volcar lo que asimilaron para hacer crecer a sus clubes. Esa es la idea. Que aporten lo que las enriqueció para que mejore la competencia, la calidad del juego y los torneos. Ese es el gran objetivo", apuntó.



Ya metiéndose en su particular historia que lo trajo de regreso a San Juan después de 17 años, Lomastro marca los cambios que encontró: "El amor me abrió la puerta como para venir a la provincia y me sorprendí. Gratamente porque en 2001 era otro San Juan. Ahora hay verde, grandes avenidas, muchos adelantos. Crecieron y es muy agradable. Yo tenía mi vida ya resuelta en el Sur pero el amor me dio otra oportunidad y dejé hijos y hasta nietos allá para instalarme con mi esposa en esta ciudad tan cálida. Fue una elección de vida que para colmo me permite seguir vinculado al futsal. Más, no se puede pedir", subrayó. El futsal le abrió las puertas en una etapa distinta de su vida y sabe que tiene mucho por hacer: "Hay infraestructura en San Juan y es el momento de crecer. Desde Fefusa están trabajando para eso con mucho criterio", cerró.

"El interior de San Juan no puede quedar afuera de este proceso".

SERGIO LOMASTRO-DT FEFUSA

A Mendoza



Desde el domingo 16 al 22 de este mes en el Estadio Ribosqui del este mendocino, se disputará el Nacional Femenino de Selecciones de Futsal y FEFUSA presentará la selección de la filial San Juan y además estará presente la selección de la Filial Caucete. Los participantes serán: Metropolitana (Buenos Aires); Comodoro Rivadavia (Chubut); Paraná (Entre Ríos); Formosa (Formosa); Mendoza (Mendoza); Mar del Plata (Buenos Aires); Viedma (Río Negro); San Juan (San Juan); Caucete (San Juan); Caleta Olivia (Santa Cruz); Pico Truncado (Santa Cruz); Río Grande (Tierra del Fuego) y Tucumán (Tucumán).



Por primera vez, FEFUSA San Juan presentará dos seleccionados con la presencia de las filiales de la capital y de Caucete, marcando el crecimiento.