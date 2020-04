El volante ofensivo argentino Facundo Andrés Affranchino regresó hoy al país después de estar varado por la pandemia de coronavirus, en la ciudad de Riobamba, Ecuador, donde integraba el plantel de Centro Deportivo Olmedo.



El mediocampista, de 30 años, pasó a integrar el equipo ecuatoriano a comienzos de año cuando se anunció su pase desde Villa Dálmine, club de la Primera Nacional.



Pero los dirigentes de la institución del país andino, no respetaron el contrato habilitado por la FIFA y el jugador no pudo percibir el dinero convenido, según informó el propio futbolista desde su cuenta de Twitter.



Por lo tanto el exvolante de River Plate, San Martín, entre otros, se desvinculó de Olmedo por no cumplimiento del acuerdo, lo que sumado a la pandemia de coronavirus que en Ecuador alcanzó un alto grado de infectados, hizo que el jugador decidiera su regreso al país.



Gracias a la intervención de la Embajada argentina en el país andino, el mediocampista nacido en la ciudad de Paraná, Entre Rios, pudo conseguir un lugar en el vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará desde Quito a Buenos Aires, y que llegará a Ezeiza a las 20.50.



Ecuador es luego de Brasil el país más castigado por la pandemia de Covid-19 en Sudamérica, ya que cuenta hasta la fecha con 7.466 infectados y 333 muertos. La gran mayoría de los casos se registraron en la ciudad portuaria de Guayaquil.