Consumada la segunda caída como local en dos partidos disputados en Concepción, pocos querían hablar. El entrenador Villalba optó por el silencio inicialmente pero luego atendió a la prensa. Se estiró el post partido y recién pasada más de una hora el que si enfrentó a la prensa fue el capitán Jonathan Botinelli. El experimentado central abordó la caída con todo el oficio del mundo pero además se ocupó de remarcar en que el ciclo de Villalba continúa, al menos por ahora.

"Estamos todos muy calientes. También estoy muy molesto con todo lo que pasó hoy, salí a dar la cara con la prensa porque corresponde. Pero hay que estar calmados en este momento. Nosotros volvemos a entrenar este lunes, preparando el partido contra Belgrano. En esto, sólo se sale con trabajo nada más. Esto es así. No hay otro secreto. Hay que seguir trabajando cada día y saber asumir estos momentos complejos", dijo Botinelli.

Entrando en lo que fue la derrota ante un Riestra que fue contundencia total, el ex San Lorenzo y River analizó el partido: "A nadie le gusta perder y menos así. Nos da bronca porque vemos equipos que se llevan demasiado de acá sin hacer mucho más pero esta categoría es dura. Compleja porque no perdona errores y Riestra supo aprovecharlos. Nos tiene dolidos pero somos los primeros que queremos salir de este momento".

Queda demasiado y apenas van 4 fechas de la Primera Nacional. Ahí, Botinelli remarca el ánimo que existe en el grupo: "Estos recién ha empezado. Perdimos varios puntos de local pero quedan muchísimas fechas para poder recuperarlos. Tenemos que seguir trabajando, mejorando. Por momentos si se interpreta la idea del entrenador y creo que tenemos que insistir en eso. En el fútbol está todo inventado y queda por delante demasiado como para ser tan drásticos".

Después de una larga espera, Villalba recién asumió el análisis post derrota, en medio de un tenso clima que comenzó incluso con una reacción en caliente del técnico que acusó a la prensa de querer dejarlo sin trabajo: "Yo nunca dije que no iba a hablar. Nadie me preguntó pero acá estoy para hablar de fútbol. Acá el único responsable de esto soy yo. Propusimos, no tuvimos lucidez para encontrar el camino al gol y nos pasó la factura contra un equipo que aprovechó lo que tuvo. Pero yo soy el primero en querer revertir esto. No me fui conforme para nada, no me gusta perder. Me preocupa la falta de creación y de efectividad. Se viene Belgrano y es un partido muy bueno para recuperar confianza. Seguramente habrá que cambiar lo que haya que cambiar para salir de este momento pero de esto se sale solamente con trabajo. La presión es parte de nuestro día a día. Vamos a salir de esto, me sobran fuerzas".

Brown de Madryn volvió al triunfo

Guillermo Brown de Puerto Madryn, le ganó a Flandria 1 a 0, como local, para subir al quinto lugar en el torneo de la Primera Nacional. El delantero Flavio Ciampichetti convirtió para el equipo patagónico a los 24 minutos del primer segmento, gol que permitió celebrar la tercera conquista en el torneo. Con este resultado, Guillermo Brown ascendió al quinto lugar con 9 puntos y se colocó a 1 unidad de los punteros Brown de Adrogué, San Martín (Tucumán), Riestra y Belgrano (todos con 10); Flandria, en tanto, se mantiene en el último lugar de la tabla con 1 punto. A su vez, Chacarita igualó como local ante Temperley 2 a 2. El volante Rodrigo González (13m PT) y el mediocampista Saúl Nelle (43m ST) marcaron para el "Funebrero"; el atacante Franco Toloza (22m ST) y Tobías Reinhart (28m ST) lo igualaron para los "Gasoleros".