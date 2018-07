Ilusiones. José Manuel García ya está al frente de Del Bono. Soñó este momento y apostó a San Juan como el lugar para desarrollar su pasión. Debuta el sábado ante San Martín.

La vida, como el fútbol mismo, tiene tantas vueltas que nada parece ser casualidad. Porque si no entender cómo un gallego que abrazó San Juan con pasión debutará como entrenador de Sportivo Del Bono en el Torneo de Verano, es cuestión de otras especialidades. Pero esto es fútbol y este técnico español, nacido en Valladolid hace 55 años, volvió a elegir a San Juan como su lugar en el mundo y este sábado vivirá su gran sueño hecho realidad cuando debute al frente de la Primera de Del Bono ante San Martín. Le costó lograrlo, pero nunca dejó de buscarlo. Y eso es lo que cuenta. Su historia es única. Especial y paradójica porque en 2011 conoció San Juan traído desde su Valladolid natal por cuestiones del corazón. Los vaivenes de la vida misma lo fueron llevando a quedarse solo en nuestra tierra y a tener que empezar todo de cero. Apostó a quedarse y siendo entrenador profesional recibido en la Real Federación Española y avalado por la UEFA, José buscó una oportunidad. Como formador tuvo pasos por Desamparados y Del Bono, además de haber acompañado a Ricardo González y a Carlos Cuenca como ayudante. Pero no se dio y en 2016 la decisión fue regresar a su España. Volvió, se insertó en el ambiente futbolero español y en su trabajo comercial pero ya nada era igual. Lo tenía todo pero le faltaba algo y ese algo estaba en San Juan. No lo pensó más y en este 2018 decidió volver. San Juan le abrió una chance en las Inferiores de San Martín pero su inquietud lo empujó a más y en la Esquina Colorada apareció esa chance. Primero fue colaborador del cuerpo técnico de Cristian Grabinski con sesiones especiales de táctica tres veces a la semana y cuando Del Bono decidió reacomodar sus números, le ofrecieron dar el salto. Lo hizo, lo abrazó con pasión y hoy lo disfruta.



"Esto es un objetivo logrado. Como formador y a pesar de tener todo para dirigir inferiores y trabajar en mi negocio en Valladolid, necesitaba algo más y San Juan lo tenía. Tal vez no sea el mejor lugar para intentarlo pero esta tierra me dio la tranquilidad que tanto quería. Encontré mi lugar en el mundo y no lo cambio por nada".



Su palmarés es amplio. Se preparó mucho en Valladolid y se especializó en las categorías formativas hasta llegar a Nivel 3 que es uno de los más altos dentro de la Real Federación: "Yo nací para esto. Hice muchos esfuerzos para sumar conocimientos y poder volcarlos. Ahora, llegar a dirigir Primera en San Juan es un gran objetivo que reclama muchísima dedicación y profesionalismo. Este es mi lugar en el mundo y lo disfruto pero a la hora de entrenar doy y exijo todo como para conseguir los objetivos que queremos".





Arranca el Torneo de Verano



Con la consagración de Sportivo Desamparados como ganador del Torneo de Invierno, en la Liga Sanjuanina se decidió el inmediato comienzo del Torneo de Verano que comenzará este sábado con partidos y se completará el domingo con los restantes. Partiendo con la puntuación de cero para clasificar a las semifinales pero manteniendo la puntuación general para definir promedios y descensos, el Torneo de Verano tendrá el sábado el debut del técnico español José Manuel García Bartolomé al frente de Sportivo Del Bono visitando a San Martín. Además jugarán Juventud Unida con Peñarol, Villa Obrera con Alianza y Rivadavia frente a Aberastain de Pocito. En tanto que el domingo, la programación incluye Atenas-Marquesado, Unión-Libertad Juvenil, Desamparados-Colón Junior y 9 de Julio-Trinidad.



En tanto que en Primera B comenzará la Segunda Fase con los ocho clasificados.

Muy personal

JOSÉ GARCÍA BARTOLOMÉ - Técnico Del Bono

"Del Bono me abrió las puertas y estaré siempre agradecido. Espero responder con el profesionalismo que se merece una oportunidad como la que tengo ahora. Me preparé para vivir este momento".

JOSÉ GARCÍA BARTOLOMÉ - Técnico Del Bono

"Mi idea futbolística es intensa. Vamos a intentar darle ese perfil a un plantel joven que tiene mucha capacidad parta aprender. Estamos detrás de ese convencimiento colectivo para lograrlo ampliamente".

Pionero

Pasaron jugadores extranjeros por varios equipos del fútbol de San Juan. Tal vez en San Martín con su roce profesional haya sido el que más variedad de nacionalidades tuvo y en el rubro entrenadores lo más foráneo pasó por la contratación de Gustavo Quinteros como técnico aunque nacionalizado ecuatoriano. Pero en el torneo local, en el de la Liga Sanjuanina, la presencia de José Manuel García Bartolomé, español nacido en Valladolid, marcará una fecha histórica para recordar como se merece y por varios años.