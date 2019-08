Apoyo. Mariano Terraza se mostró agradecido con sus rivales por el gesto de cederle el auto, que incluso mantuvo las publicidades de Gabriel Abarca.

El Campeonato Argentino de Rally Cross (CARX), que se presentó en Oberá, mostró un lado humano pocas veces visto. Y es que de acuerdo al sitio Carburano, el líder del campeonato del Maxi Rally Turbo, Mariano Terraza rompió el motor y no podía continuar el fin de semana, sin embargo, todos sus rivales se pusieron de acuerdo, firmaron y le dieron un auto del Tango Rally Team que estaba libre, justamente el del sanjuanino Gabriel Abarca.



El albardonero decidió no presentarse en esta carrera, por lo que su Chevrolet Agile del TRT había quedado disponible.



Entonces, cuando Terraza sufrió el problema mecánico que le impedía seguir corriendo, todos se unieron y le permitieron ser parte de la prueba, en la que tuvo una buena instancia clasificatoria y mejor Super Final, pues quedó tercero. El ganador, en una carrera con varios incidentes, fue el peruano Nicolás Fuchs.



La movida de pilotos fue agradecida por Terraza. De hecho, el auto de Abarca es del equipo de Marcos Ligato, quien pelea el campeonato justamente con Terraza y quien casualmente ayer abandonó en la final.



El norteamericano Scott Speed sufrió una fractura de la espalda durante un evento de Rallycross en Estados Unidos. Fue en el Nitro Rallycross en el Utah Motorsports Park, que es parte de los Juegos Mundiales Nitro concebidos por la estrella del deporte extremo Travis Pastrana. Speed, de 36 años, corría una manga de clasificación cuando su Subaru WRX STI voló y tuvo un fuerte aterrizaje, por lo que el piloto fue hospitalizado. "Me rompí la espalda", dijo Speed en sus redes sociales. "Tengo tres vértebras fracturadas. Esperaré ahora a que los cirujanos me den el plan de recuperación", agregó.