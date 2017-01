En una etapa particular porque no podían recibir asistencia mecánica los competidores del Rally Dakar, los dos pilotos sanjuaninos lograron una gran performance en la jornada que unió a La Paz con Uyuni, que se modificó y redujo a 161 kilómetros de especial debido a que persisten las tormentas de viento y agua.



El debutante Gastón Pastén logró su mejor labor en los seis días de carrera (la etapa del sábado fue suspendida por las malas condiciones climáticas), al arribar en puesto 32 en autos.



Más allá de la posición, Pastén quedó satisfecho porque la Toyota #371 no presentó problemas y estará en buenas condiciones para encarar la etapa de hoy, que concluirá en Salta.



“No tuvimos problemas con la chata y Fernando (Acosta) navegó espectacular, por lo que fue un gran día. Como queríamos evitar complicaciones fuimos a un setenta por ciento del potencial del vehículo, porque vamos a enfrentar mañana (por hoy) la etapa más larga de la carrera”, afirmó el sanjuanino que subió un escaló en la clasificación general, al puesto 59.



En tanto, Alberto Ontiveros también tuvo un día sin grandes sobresaltos en su Beta #83 durante el sector cronometrado y finalizó en el puesto 56 del día, su segunda mejor posición en esta edición (hasta ahora el mejor puesto fue el 53 en la 3ra etapa). ‘Puchi’ aclaró que debía modificar la puesta a punto de la suspensión delantera debido a que se rompieron unos retenes y no tenía el material para cambiarlos ayer, en la denominada etapa maratón.



El sanjuanino también subió un puesto en la tabla acumulada y se ubicó 64. Sus expectativas, con el regreso desde hoy a los terrenos argentinos, dejando atrás la altura, la lluvia y el frío boliviano, son empezar a subir en el clasificador.



En la lucha por la vanguardia, no hubo cambios en la cima de las categorías, salvo el regreso del ruso Karyakin en los quads.

Hoy, con 492 kilómetros de especial y otros 400 de enlace, los pilotos afrontarán la etapa más extensa de todo el recorrido.

Para verlo en San Juan





Pasado mañana arriba a San Juan el Rally Dakar 2017 y la organización determinó 3 zonas de espectadores, según anunció ayer la Policía de San Juan. En las cercanías de Huaco, Mogna y la finca ‘El Salado’ en Albardón el público podrá apreciar el paso de los competidores, que luego se dirigirán en enlace hasta el vivac, emplazado en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

En tanto, el viernes habrá dos zonas de espectadores situados en los alrededores de Vallecito. En las dos siguientes páginas (36 y 37) se publica un informe con las 5 zonas. Además, hoy a las 17 comenzará la ‘Feria Dakar’, en Ignacio de la Roza y Tucumán, donde se montará un escenario y varios stands para descubrir más del mundo Dakar.