Héroe mayor. Nicolás Sánchez aportó los 25 puntos de la victoria. Superó los 21 de Hugo Porta en el empate en Ferro, de 1985.

Las cosas pasan cuando deben pasar y, no siempre, cuando todo parece alineado para que ocurra. Son los "caprichos" que suele tener "Don destino". Los Pumas saben de proezas en su historia, pero hasta ayer en Sydney había una que se negaba sistemáticamente: ganarles por primera vez a los All Blacks, los reyes con tres campeonatos mundiales en su curriculum. Por eso el 25-15 (con todos los puntos anotados por Nicolás Sánchez) en el debut de este Tres Naciones acotado en tiempos de pandemia, ingresó para siempre en el Olimpo del deporte argentino. Es algo similar a lo que ocurrió cuando la selección de básquetbol en el Mundial 2002 le ganó por primera vez a un equipo de Estados Unidos con jugadores de la NBA. Por eso, distintos referentes sanjuaninos del mundo de la ovalada pusieron a esta victoria como la más importante de la historia. Ni más ni menos.

"Sin ninguna dudas es el triunfo más grande del rugby argentino. No hay comparación con otras alegrías que tuvimos, por ejemplo, como ante otras potencias del sur como Australia o Sudáfrica. Pero ganarle a los All Blacks y de la forma en que se hizo, con contundencia y claridad, no tiene comparación", ponderó Juan Sansó, presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby. Por su lado, el entrenador Ricardo López aseveró que "como triunfo es el más importante de todos. Y fue realmente de manera "sorpresiva" se podría decir por todas las situaciones y aspectos en contra que hubo durante la preparación para este debut. Lo que sí también tengo claro que a esto sólo lo supera el tercer puesto en el Mundial de 2007. Por ahora eso es insuperable por ser un torneo entre los mejores seleccionados y con un equipo que hizo algo que no sé cuándo se repetirá para Los Pumas".

Los Pumas son apenas el octavo seleccionado que logra vencer a los temibles All Blacks.

A su vez, otro entrenador de seleccionados locales como Adrián Battezzati puntualizó que "este triunfo es el fruto de un trabajo realizado desde hace muchos años atrás. Se notó con jugadores que hoy (por ayer) debutaron nada menos que ante los All Blacks con apenas 20 o 21 años, y lo hicieron de gran manera. Es una alegría inmensa y debe tomarse como un impulso más para buscar seguir nutriendo a los seleccionados desde las bases".

Así y luego de 33 partidos ante los "hombres de negro", registrando apenas un empate y el resto sólo caídas, la sequía por fin se cortó. Y en Sydney, Los Pumas rugieron como nunca antes. Era hora...





>> FRASES

MARIO LEDESMA - DT Los Pumas

"Siento que estos chicos (por los jugadores) están enamorados de lo que hacen y esto se notó en la cancha con la actuación de todos. Es un día de alegría para todo el rugby argentino, por cada uno aportó su granito de arena".

NICOLÁS SÁNCHEZ - Apertura de Los Pumas

"Después del mal Mundial que tuve, pensé que mi etapa en la selección se había terminado. Esto que pasó hoy (por ayer) sirve como para sacarme en algo aquella espina. Muy agradecido a todos por esta alegría".

JUAN IMHOFF - Wing de Los Pumas

"Jugamos a nuestro ritmo, nuestro rugby, con la defensa como bandera, cumplimos con el ABC del rugby y terminó ganando el que mejor hizo las cosas. Es un momento de inmensa emoción por todo lo que vivimos".

SAM CANE - Capitán All Blacks

"Argentina jugó con más intensidad y más velocidad en las líneas, con una defensa sobresaliente. No pudimos poner en marcha nuestro juego. Cometimos demasiados pequeños errores y problemas de disciplina".