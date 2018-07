Ilusionado. Carlos Tevez manifestó que el plantel que se está armando es "muy bueno" en el que todos pueden jugar.





Carlos Tevez es parte y uno de los máximos referentes del plantel de Boca que se encuentra realizando la pretemporada en Sarasota, Estados Unidos, y ayer destacó que el del xeneize es "un grupo muy lindo que cada vez se hace más fuerte".



"Veo muy bien al grupo. Tenemos un grupo muy lindo que cada vez se hace más fuerte. No importa a quién le toque jugar", manifestó en una rueda de prensa improvisada en Manatee Beach, la playa en la que Boca realizó su entrenamiento matutino.



Sobre la arena de la costa de Bradenton, y bajo el mando del preparador físico Javier Valdecantos, los futbolistas hicieron algunos trabajos de fuerza, con juegos de postas. "Fue un trabajo duro para las piernas. Estamos trabajando bien y eso es lo importante. Me gusta trabajar, me gusta estar con el grupo", dijo.