Un joven de 24 años murió ayer en el Hospital Fernández, luego de haber sido internado en estado grave por haber caído desde un techo cuando festejaba el triunfo de la selección argentina en el campeonato mundial de fútbol Qatar 2022.

A.M, de acuerdo a cómo fue identificado, ingresó al centro de salud con un cuadro grave, producto de un traumatismo de cráneo que desencadenó en una muerte cerebral.

Voceros del Ministerio de Salud porteño confirmaron a Télam que el deceso se produjo ayer, y que se trata de un paciente “que había ingresado al Hospital Fernández, el 19 de diciembre, luego de una caída en altura, en el contexto de los festejos masivos que se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires”.

El joven fue hallado el lunes a la madrugada por agentes de la Policía de la Ciudad de la Comisaría 1A en Avenida del Libertador y Pellegrini. Se encontraba con pérdida del conocimiento, “desmayado”, en el tercer piso de un estacionamiento.

Según reconstruyó la policía “se encontraba saltando en el techo, festejando el triunfo de la Selección, hasta que una chapa se rompió y cayó”.

Dieciocho heridos

Un total de 18 personas resultaron heridas en los festejos realizados en la Ciudad de Buenos Aires tras la obtención del mundial de fútbol Qatar 2022, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales porteños, se informó hoy martes oficialmente.



Según informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, 16 personas fueron trasladadas con diferentes heridas a los hospitales Ramos Mejía, Rivadavia, Fernández, y Argerich.



Los heridos sufrieron diversos traumatismos "por caídas de árboles, luminarias o semáforos" detalló el titular de Same, Alberto Crescenti pero destacó que en general "la gente se ha portado bien"



A su vez en el lugar, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) brindo asistencia en el lugar a 31 personas.



Crescenti precisó que, "las personas heridas fueron diagnosticadas con politraumatismos, fracturas en los miembros superiores e inferiores y cortes".



Además, dos personas sufrieron "una crisis convulsiva y fueron atendidas en el lugar".



Según fuentes del SAME, los heridos son adultos, todos de sexo masculino, e indicaron que su totalidad "se cayeron de techos y árboles, pero ninguno reviste gravedad".



Crescenti recordó que el domingo último hubo 340 heridos atendidos, por lo que pidieron que "no vuelvan a repetir pero lamentablemente la gente a veces no hace caso".