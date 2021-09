Lautaro Comas cumplió un sueño: conoció a un ídolo del fútbol. El jugador de Patronato de Paraná, antes de enfrentarse al Club Atlético Boca Juniors, se cruzó con Juan Román Riquelme en uno de los pasillos del Estadio Único de Santiago del Estero y no pudo contener las lágrimas.

Mientras tanto, las cámaras registraron el encuentro: el vicepresidente del Xeneize se sacó una foto, le regaló una camiseta y hasta le pidió al joven de 26 años que le envíe la suya.

Luego de haber conocido a Riquelme y tener que secarse los ojo con la camiseta de Boca, Comas habló con los periodistas: “Me dijo que le mande la mía, no lo puedo creer”. Un poco tímido, expresó: “No soy esa clase de personas que lo diga por todos lados, lo amo mucho”.

De hecho, antes del partido había contado que tenía dos tatuajes de la leyenda Xeneize. “Soy muy riquelmista aunque nunca lo pude ver. Ojalá pueda conocerlo algún día”, había manifestado.

En cuanto a uno de esos tatuajes, Coma explicó que se lo hizo “el día que le hicieron la estatua el 2 de julio de 2011″, y que en esa ocasión también lloró: “Soy hincha de Patronato, pero muy riquelmista y simpatizante de Boca”.

“El amor que siento por Riquelme es algo que no puedo explicar. Tengo una carpeta con únicamente fotos de Román”, contó a su vez. “Mi novia me carga porque todas mis cosas son de él. Siempre me jugué de enganche y de chico lo admiro”, agregó.

Además había revelado: “Cuando era chico tenía una camiseta suya que me habían regalado y cada vez que jugaba los partidos en Inferiores la usaba abajo”. “Cuando hacía un gol, me sacaba la de Patronato para mostrar la de Román. Los técnicos se enojaban siempre porque me sacaban amarilla”, dijo por otra parte.