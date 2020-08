El Barelona confirmó este miércoles que ha detectado un positivo por coronavirus en uno de los nueve jugadores que debían iniciar la pretemporada, y que no ha tenido "contacto" con ninguno de los futbolistas que viajarán a Lisboa para la Champions League.

"Después de las pruebas PCR realizadas ayer martes por la tarde al grupo de nueve jugadores que hoy han de iniciar la pretemporada, uno de ellos ha dado positivo por covid-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", señaló el club, que había citado a Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué, Carles Aleñá, Rafinha, Juan Miranda y Oriol Busquets para iniciar los entrenamiento de pretemporada a partir de este jueves.

Sin contacto con la delegación

El conjunto azulgrana indicó que ya "ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes" y que también "se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacer las pruebas PCR correspondientes".

En este sentido, dejó claro que el jugador afectado "no ha estado en contacto con los miembros del primer equipo que tienen previsto viajar a Lisboa mañana jueves" para la disputa del duelo de cuartos de final contra el Bayern Múnich alemán de la "final a ocho". Los ocho finalistas cruzan los dedos para que no haya más sustos como el que tuvo el Atleti el domingo cuando detectó dos contagios, aunque finalmente no haya habido más en la plantilla y los afectados sean Vrsaljko (que por las lesiones solo ha jugado siete partidos en un año y medio) y Correa, que aunque sea habitual de Simeone no es una pieza imprescindible.