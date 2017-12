Duro. Fue el análisis que hizo del boxeo argentino el excampeón mundial.

El excampeón mundial de los superligeros Juan Martín "Látigo" Coggi realizó ayer un preocupante diagnóstico del boxeo argentino, al asegurar que carece de técnicos para la transmisión de conocimientos y está plagado de "chantas" que no le pagan a los púgiles que transitan hacia el profesionalismo.



"El boxeo argentino está muy bajo y uno de los problemas principales tiene que ver con la falta de técnicos formadores de las nuevas camadas", consideró Coggi en el inicio de una entrevista con Télam.



A su criterio, esa falencia se debe a que "los boxeadores retirados no están enseñando porque tienen que trabajar aparte ya que no les pueden cobrar a los amateurs".



"Si un boxeador no profesional pelea por 500 pesos no le podés descontar el 25 por ciento de lo que ganó por la sencilla razón que no le sirve a él ni a su preparador", señaló quien posee el récord de ganar tres coronas mundiales en una misma categoría, la de los superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (1987, 1993 y 1996).



"Encima está lleno de chantas, hay muchos managers o promotores que no les pagan a los chicos porque aducen que no hubo público en las peleas, lo que es mentira", enfatizó el expúgil nacido en Santa Fe.