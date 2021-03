Marcelo Rojo finalmente cumplió su sueño: llegar a competir en UFC, el torneo de artes marciales mixtas más importante del mundo. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba, después de caer noqueado en el tercer asalto por el canadiense Charles Jourdain, que se impuso a base de buenos golpes y rapidez.

De todos modos, la derrota no fue un motivo para estar triste o abatido, sino todo lo contrario. Pitbull se mostró feliz en sus redes sociales, en las que se pronunció tras el combate. Entre agradecimientos, quejas por los dolores y chistes por cómo quedó su rostro, el argentino se despidió del UFC Fight Night 187 Edwards vs Muhammad.

“Les juro que lo dejé todo. Solo me duele que mi familia pase por estos momentos. Gracias por la oportunidad UFC, me conectaron en el segundo y no más veía rojo sangre”, explicó el oriundo de Río Cuarto en su cuenta de Twitter.

Les juro que lo deje todo. Solo me duele que mi familia pase por estos momentos. Gracias por la oportunidad @ufcespanol @UpgradeMG me conectaron en el segundo y no más veía rojo sangre �� tiré unos vergazos pin pum pam y el árbitro frenó el combate. �� pic.twitter.com/sZRLIZhFFw — PitbullRojo (@MarceRojoMMA) March 14, 2021

El cordobés salió a escena muy decidido, sobre todo en los primeros dos rounds, en los que se lo pudo ver muy agresivo y determinante. Sin embargo, el canadiense Charles Jourdain logró imponerse con el correr de los minutos hasta que a finales del segundo y principios del primer asalto demostró su agresividad con golpes que dañaron notoriamente la cara de Rojo.

Sobre el final del tercer round, el rival del Pitbull sacó a relucir toda una batería de golpes que le permitieron poner fin al combate con un nocaut técnico. El cordobés terminó en el piso con el rostro totalmente ensangrentado mientras el juez de la pelea marcaba la victoria de su adversario.

“Este es el deporte más cruel del mundo pero nací para esto y estaba listo para quedar ahí. Tengo los dos orbitales rotos. Pero estuve consciente toda la pelea. No tengo contusiones, no más unos tajos , unos moretones, un par de huesos rotos, y el alma en pedazos”, se lamentó en sus redes.

En Instagram optó por subir un video en sus historias. Allí se pudo ver cómo le quedó el rostro tras el combate: “Estoy bien, gracias a todos por preocuparse. Estoy bien. Es normal en esto. Encima que me pegan, me pagan menos. Cosas que pasan muchachos. Qué fuerte que pega ese hijo de su p.. madre”.

Un día después de su debut y tras la brutal paliza que recibió, el argentino publicó una nueva foto en sus stories que tituló como “Día 1”, con el rostro menos hinchado pero con el ojo izquierdo prácticamente cerrado y más dañado que el derecho.

A pesar del castigo que recibió dentro del ring, el cordobés no perdió su alegría y así lo demostró en sus redes sociales, en donde hasta compartió memes que hicieron sus amigos con su cara.

“Pelee con el alma como siempre peleo, y voy a seguir peleando. Gracias a todos ustedes por sus buenas vibras. Ahora no más estoy un poco hecho mierda de la cara, pero aún así te puedo robar a tu novia , así que no te zarpes gil. Hay Pitbull para rato”, escribió en Instagram.

“Fue una semana excelente, nunca me trataron tan bien antes de una pelea , hasta me llevaban la comida al cuarto, me atendieron las lesiones antes de las peleas, me hicieron pruebas de COVID dos veces, me dieron suplementos y herramientas para mejorar el rendimiento atlético, y todo el staff de UFC, que son como 100 personas, me trataban como una súper estrella y me decía ‘Mr. Rojo’”, explicó el luchador sobre su experiencia en la compañía.

Rojo, de 32 años, ostenta un récord profesional de 16 victorias (ocho de ellas por nocaut) y siete caídas. Su última pelea había sido antes del inicio de la pandemia: en septiembre de 2019 había vencido al mexicano Víctor Hugo Madrigal por KO en una contienda de la compañía Combates América.