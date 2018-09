En mayo pasado, el jockey cordobés, Juan Carlos, montando a Red Stripes, en el hipódromo de San Isidro, logró su victoria 4000. Quien ha ganado todo lo que corrió, correrá el clásico sanjuanino.

Como ocurre todos los 11 de septiembre, en el festejo del "Día del Maestro", el turf sanjuanino vive su fiesta grande. "El Sarmiento", así a secas, como se conoce en el ambiente burrero a la competencia anual más importante cuenta en la que será su 65 edición con la participación de un "Maestro" de jockeys, el cordobés Juan Carlos Noriega. El hombre que en el pasado 12 de mayo, montando a Red Strippes, ganó en el hipódromo de San Isidro el premio "First Toss" y alcanzó la marca de 4.000 (sí, cuatro mil) victorias; montará a Atlas Again, caballo que pertenece al stud sanjuanino "La Nona".



Nacido y criado en El Crispín, un pequeño pueblo de Córdoba, Noriega se radicó en Buenos Aires en 1991, a sus 17 años, luego de sus inicios en carreras cuadreras y en hipódromos de su provincia natal. Pronto comenzó su relación con el entrenador Roberto Pellegatta, que continúa hasta el día de hoy.



Su primera victoria grande fue el 19 de noviembre de 1995, cuando en plena etapa de "desarraigo" y adaptación a los máximos circos hípicos del país, montando a Potrialma ganó el Gran Premio Dardo Rocha.



Desde entonces, "Chupino" (como lo conocen todos en la Capital Federal) fue construyendo una victoriosa campaña.



Su capacidad para sacar lo mejor de los caballos que le toca montar le permitieron ser contratado por el Rey de Arabia Saudita durante una temporada, en 2004. Fueron siete meses en los que -contó- le costó mucho adaptarse a las costumbres de los asiáticos. "Imagináte a mi, un cordobés del campo, en aviones privados con todos los jeques árabes a quienes no entendía nada cuando hablaban entre sí", solía contar con una sonrisa en distintas entrevistas.



Noriega ha llevado a grandes éxitos a caballos de la talla de City West, Little Jim, Petit Club, Tough Golda, Tristeza Cat y Soy Carambolo, entre numerosos destacados.



La relación de Noriega con caballos sanjuaninos en distintos clásicos provinciales ha sido exitosa. Montando a Honor Charrúa ganó el "Patrono Santiago", la carrera más importantes del calendario mendocino fue suya en 2013.



Más cerca en el tiempo, en 2016, condujo magistralmente a Uomo In Frac en la máxima cita del turf cordobés el Gran Premio San Jerónimo.

Un total de 16 caballos han sido preinscriptos para la carrera que se disputará el martes.





El caballo que montará Noriega, Atlas Again, es un zaino de 4 años, hijo de Harlan"s Holiday (USA) y de Atomic Star es nieto de Lode, uno de los mejores padrillos estadounidenses. Fue criado en el stud Santa María de Araras y es ganador de dos de siete carreras. Ambas victorias sobre 2000 metros, en el hipódromo de San Isidro, una en febrero (premio Zas Tras) y otra en mayo (premio Perfec Delivery). Viene de ser octavo en El GP 25 de Mayo (G1) sobre 2500 mts, corrido en mayo pasado.