Un puñal. Los jugadores de Atlético Tucumán celebran el segundo tanto del equipo, mientras que los de River son puro reproche. Se viene una revancha muy interesante en Núñez.



River sufrió una estrepitosa goleada de visitante anoche, por 3 a 0 ante Atlético Tucumán, en el partido jugado en el estadio José Fierro por la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga. La revancha será el martes, en el Monumental. David Barbona abrió la cuenta para el "Decano" tucumano a los 34 minutos del primer tiempo, tres minutos más tarde Javier Toledo señaló el segundo y el mismo goleador marcó el tercero a los 34 minutos del segundo tiempo.

El juego se tornó abierto desde el comienzo por la propuesta de ambos equipos, a los que les faltó precisión. Después del primer cuarto de hora, River comenzó a prevalecer más en las acciones. Y cuando la visita impresionaba con más posibilidades de llegar al gol, el conjunto tucumano lo hirió de gravedad con dos estocadas a fondo en tres minutos.

Primero fue Barbona el que definió muy bien en una rauda entrada a espaldas de los defensores "millonarios", tras un error de Pérez y una pared mediante con Leandro Díaz; luego, Toledo marcó el segundo con un cabezazo desde el borde del área chica a la derecha de Armani.

Como era de prever, River intentó desde el inicio de la segunda etapa conseguir el descuento que le posibilitara abrir el camino para llegar al menos a la igualdad, pero todo se le hizo muy cuesta arriba. Pratto buscó sorprender a Lucchetti con un violento derechazo desde el borde del área, pero el arquero respondió con seguridad (12m). Más tarde, cuando Lucchetti salió a cortar una entrada de Pratto, la pelota fue derivada hacia la izquierda por donde llegó Exequiel Palacios, con el arquero que había quedado a mitad de camino, se cruzó Franco Sbuttoni para impedir que el remate se cristalizara en gol. El local proponía, de la mano de Barbona y Mathías Aliendro, contraataques que en un par de oportunidades exigieron las intervenciones de Armani. Y justamente el arquero de River, que no tuvo una noche feliz, falló en el intento de contener un violento remate desde fuera del área del ingresado Ramiro Carrera, dio rebote y allí "tiró la caña" el pescador, el siempre atento Toledo, para definir y redondear la goleada.

Fastidioso

Gallardo tuvo una noche de mucha bronca en Tucumán. Luego del 0-2, el entrenador demostró toda su furia por la actuación del equipo y lo hizo con gestos pocos habituales en él. Por ejemplo, golpeando el techo del banco de suplentes cuando Pinola realizó una falta. Sin dudas, se viene una catarata de reproches por parte del DT a sus dirigidos.

Sinceridad de Pérez

El volante de River, Enzo Pérez, no le buscó excusas al 0-3 sufrido por su equipo en suelo tucumano. En su análisis de los primeros 90" de la serie por cuartos de final, el mendocino destacó que "son esos partidos donde el equipo se nubla y no hace lo que debe. Sobre todo en el segundo tiempo las cosas se hicieron mal, no lo que estamos acostumbrados y lo pagamos con una derrota dura. Por la forma de jugar y el resultado, sin dudas que es el peor partido nuestro de este año". Respecto a la manera de remontar la llave para meterse en semifinales, Pérez subrayó que "hay que mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo volver a lo que hicimos en los anteriores partidos. El River que se vio esta noche (por ayer) no es el habitual".

Mientras que el delantero de Atlético Tucumán, Javier Toledo, aseveró que "es una ventaja importante la que obtuvimos, pero esto no está liquidado. Por algo River es el campeón de América".