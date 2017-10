Muchos lo comparan con Muhammad Alí, de quien comparte la altura y peso. Pero está, boxísticamente, a años luz del "Más Grande". El inglés Anthony Joshua, que el sábado pasado retuvo sus coronas de los pesos completos de la AMB y la FIB, noqueando técnicamente en diez asaltos al nigeriano Carlos Takam, en la que fue su pelea más deslucida de los últimos tiempos; es el campeón ideal. Modelo de prestigiosas marcas como Under Armour, Beats o Jaguar, su fama, aparte de lo que hace dentro del ring, se apoya en un meticuloso y potente trabajo de marketing.



Es un boxeador educado con una eterna sonrisa dibujada en su rostro hasta que se sube al ring y se convierte en un auténtico depredador. Es un púgil atípico porque no habla mal de su rival ante del combate, algo que ha calado muy bien en el público.



Domina muy bien las redes sociales. Cada movimiento está estudiado y respaldado tanto por la promotora Matchroom Boxing como con su marca personal AJ BXNG. Han sabido aprovechar el cambio a la era de la información, aprovechando estos nuevos medios para crear a un nuevo boxeador de autor.



La responsabilidad social es otro punto importante en la carrera de Anthony Joshua. Ayuda a la gente más desfavorecida, respaldado principalmente por su madre, de origen nigeriano. Le gusta atender a sus fans y no se olvida de su pasado. Ya no boxea con su primer entrenador, pasó página para llegar a su meta, pero no se ha olvidado de él. Visita su gimnasio habitualmente y le regaló un flamante BMW cuando se coronó campeón del mundo. Todas estas acciones aumentaron su notoriedad y fue nombrado deportista del año para la revista de moda masculina "GQ".



Es una estrella. Su show ha provocado este año que se colgase dos "sold out" (entradas agotadas) en los estadios de Wembley, 90.000 personas, y este sábado en Cardiff, de 75.000.

Su récord profesional es impecable: 20 victorias, 20 Ko



Su rival: Wilder



2018 se presenta como una oportunidad para conquistar Estados Unidos y, tal y como se sugirió en El Confidencial, el pegador de Alabama Deontay "The Bronze Bomber" Wilder es el monarca del cetro CMB y el siguiente paso lógico para el invicto nacido en Watford. Entre los dos sumarían 57 peleas, con 56 nocaut. Wilder mide 2,01 mts y ha vencido a rivales más exigentes.

Sus bolsas

27 Millones de dólares cobró por su última pelea ante Takam. En combate anterior, con Wladimir Klitschko ganó 10 millones. En total, por 21 rounds de trabajo (33 minutos) cobró 27 millones.