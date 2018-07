En la previa de la final entre Francia y Croacia, se realizó la ceremonia de cierre del mundial de Rusia 2018 . Los protagonistas del show fueron el actor y cantante estadounidense Will Smith, el cantante de reggaetón Nicky Jam y la artista kosovar Era Istrefi, intérpretes de la canción oficial del Mundial "Live it Up".

La ceremonia no duró mucho y tuvo distintos bailes como festejo del torneo que finaliza hoy. Los franceses son los candidatos a obtener el segundo título de su historia mientras que Croacia buscará dar la sorpresa.