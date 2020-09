El 26 de junio de 2016, luego de que Argentina cayera ante Chile por penales en la final de la Copa América Centenario en los Estados Unidos, Lionel Messi enfrentó a los micrófonos del canal TyC Sports y anunció que renunciaba a la Selección. Poco más de un mes y medio más tarde, revirtió su decisión y volvió para conducir a Argentina al Mundial de Rusia 2018 cuando las Eliminatorias estaban cada vez más cuesta arriba, y que con su participación fue clave en meterse en el torneo.

Ese es el antecedente más fresco de una marcha atrás de semejante magnitud por parte de la Pulga, quien tras el burofax para forzar su salida de Barcelona, ayer cambió su postura y confirmó que seguirá en el club un año más.

"Para mí se terminó la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele no ser campeón con Argentina y me voy sin lograrlo. Es increíble, pero no se nos da. Hoy nos pasó otra vez y otra vez en los penales. Son cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos y ya está", declaró muy dolido en Nueva Jersey.

Apenas 47 días después, Messi emitió un comunicado en el que informaba que no quería generarle otro problema al fútbol argentino y que volvería a vestir la camiseta de la Selección argentina. "Pensé seriamente en dejar, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta", dijo el rosarino en su momento.

Volvió el 1 de septiembre en Mendoza y con un gol suyo, Argentina venció 1-0 a Uruguay por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con Edgardo Bauza como entrenador por entonces. Luego vendría una lesión, malos resultados de Argentina, su expulsión post partido con Chile y la clasificación agónica y con un Messi brillante en Ecuador. Tres goles y un 3-1 que metió a la Selección, entonces ya de Jorge Sampaoli, en Rusia 2018.

¿Efecto dominó?



Con la confirmación que Messi continúa en Barcelona, también se podría estar analizando la chance que su compinche en ataque y amigo personal, Luis Suárez, se quede.

Pese a que el flamante técnico Ronald Koeman le dijo que no será tenido en cuenta a futuro, el uruguayo habría frenado su salida con destino a la Juventus ante el cambio de situación de la Pulga.

En todo caso, en España, se habla que la dirigencia intervendría como un "mimo" para el capitán que continúa.