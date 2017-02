Celebración. Aunque el año pasado no pudo acceder a la final, UPCN venció en el partido por el tercer puesto a Bolívar. En esta edición habrá otro clásico argentino a nivel internacional.

A las 18,15 UPCN San Juan Voley comenzará a transitar un nuevo camino a nivel internacional, cuando se enfrente a San Martín de Bolivia, en el comienzo del XVII Sudamericano de Clubes Masculino de vóleibol, que se desarrolla en el estadio ‘Tancredo Neves’ de la localidad brasileña Montes Claros, del estado Minas Gerais, 400 kilómetros al norte de Belo Horizonte.



El equipo sanjuanino, único elenco argentino en conquistar dos campeonatos continentales (2013 y 2015), participará por octava edición consecutiva en el torneo, en el que siempre estuvo en el podio (sumó 2 bronces y 3 platas además de los 2 títulos).



Al igual que el año pasado, en la fase de grupos se medirá nada menos que ante Bolívar, su archirrival a nivel nacional. Será luego de medirse con dos equipos que no presentan serias dificultades (mañana jugará ante Unilever de Perú).



Además del impacto anímico, ese partido definirá el ordenamiento final hacia las semifinales, donde aguardará seguramente un equipo brasileño: Montes Claros, el dueño de casa que se encuentra quinto en la Superliga brasileña, o el multicampeón Sada Cruzeiro.



Con cada día, UPCN irá afrontando un desafío mayor al anterior y deberá superarlo para llegar a la final del torneo que pone en juego solo una plaza para el Mundial de Clubes.





Sebastián Brajkovic Armador UPCN

“A lo más alto”



-¿Cuáles son las aspiraciones que hay en el equipo? ¿En qué nivel llegan?



-Como siempre, apuntamos a llegar a lo más alto. Sabemos que dependemos de nosotros, en un torneo que hay otros equipos de gran fortaleza. En el último partido antes de viajar, ante Morón, salimos a jugar para demostrar que en los partidos anteriores no habíamos estado en nuestro nivel.



-En la fase de grupos enfrentarán a Bolívar. ¿Qué es lo que mejor deben hacer?



-En la fase de grupos de la Liga, ganamos el primer partido porque no cometimos errores. Creo que será muy importante no dejarles rotar. Es decir, presionar con el saque, bloqueo y defensa.



-¿Qué viste de los elencos brasileños?



-Todavía no hemos analizado al local, pero sabemos que es un equipo muy fuerte. Aunque prefiera enfrentarlo en semifinales antes que Sada Cruzeiro, no quiere decir que no sea poderoso.