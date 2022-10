La vuelta del Turismo Carretera a Comodoro Rivadavia después de cinco años, no fue positiva para Facundo Della Motta que transitaba su primera experiencia en el Autódromo General San Martín a bordo de un auto de TC. Por la 12ª fecha de la presente temporada, el piloto sanjuanino finalizó en el puesto 34º a 8 vueltas del final y con problemas de caja.

Lamentablemente Facundo, con la Dodge #44 del equipo A&P Competición, vuelve a padecer inconvenientes con la caja de velocidades, tal cual ocurrió en la fecha pasada en el Rosendo Hernández en San Luis, o cuando en la “Carrera de las Estrellas”, por la 9ª fecha en el San Juan Villicum, venía para meterse entre los mejores 5 y la rotura de la caja lo dejó en el puesto 14º.

El sanjuanino logró cerrar en la mañana temprano un buen 7º puesto en la 1ª serie, luego de largar en la 9º posición y siendo el mejor séptimo de las tres series, se ganó el puesto 21º de largada en la final del TC. Luego de unas primeras vueltas muy lineales, y llegando en la vuelta 12 al puesto 20º, con la posibilidad de ir para adelante, ya que fue el momento que la carrera comenzó a abrirse, los problemas de caja volvieron a aparecer y la pérdida de tiempo fue imposible de sobrellevar, cayendo en forma paulatina en el clasificador. La carrera fue ganada de punta a punta, por Mariano Werner con Ford.

"La verdad que no lo puedo creer. Venimos con problemas en la caja en las últimas carreras, solo en Paraná, donde gané, y luego me recargaron, esos problemas no aparecieron. Trabajamos desde la fecha pasada en San Luis para que no vuelva a suceder y a pesar de que trabajamos con el equipo y el problema había sido encontrado y solucionado, hoy después de la vuelta 10, volvió a aparecer, hasta que definitivamente decidimos parar unas vueltas antes del final”, comentó Facundo luego de finalizada la competencia más austral del calendario 2022.

“Seguiremos trabajando para encontrar el problema y volver a ser competitivos en San Nicolás”, dijo finalmente el sanjuanino que espera volver a los primeros lugares el fin de semana del 29 y 30 de Octubre en el Autódromo de San Nicolás.