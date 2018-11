Sin filtro. El periódico "El Bocón" hizo esta tapa para demostrar el pensamiento del medio peruano sobre la suspensión del sábado.

El mundo sigue hablando del escándalo en la previa de la que debía ser la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Ahora, el foco no se concentra sólo en la pelota, sino en todo lo que lo rodea.



El periódico peruano, "El Bocón" resultó el más directo y agresivo en su portada con un título claro: "Pelotudos", puso en la tapa para dejar en claro su postura.



"Bienvenidos al fútbol argentino, bienvenidos a la sociedad argentina, bienvenidos a la policía argentina. Y bienvenidos, también, a la Conmebol, esa organización tan insospechada que no se le habría imaginado a Gabriel García Márquez ni al resto de la literatura sudamericana fantástica", relata El País de España sobre lo que sucedió en el Superclásico.



Allí, lejos de concentrarse únicamente en la pelota, analizan los posibles motivos que hicieron que se desate el bochorno de la Superfinal. "La Justicia investiga si hay relación con la reventa ilegal de entradas", cuenta el diario deportivo Marca.



En Italia, la Gazzetta dello Sport se detiene en puntualizar en el conductor del micro de Boca y su "impactante" testimonio al afirmar que en su opinión se trató de una emboscada.



En Sudamérica también hubo repercusiones. El Espectador de Bogotá, por ejemplo, analiza si Boca puede pedir los puntos tras todo lo sucedido. Y Lance, de Brasil, es claro en su visión de la situación: "Conmebol presiona; Boca habla de desventaja deportiva".



En Estados Unidos, por su parte, durante toda la mañana del domingo el tema fue de los más buscados en las redes sociales y en Google, compitiendo inclusive con los encuentro de la Liga de Fútbol Americano, uno de los deportes más populares entre los estadounidenses.



Y The Washington Post también reflejó los incidentes y puso énfasis en que los jugadores de Boca "quedaron heridos y enfermos después del ataque".





Disminuidos. El Washington Post también se encargó de la "superfinal" del mundo, que finalmente se amargó por los incidentes.



Devolución



La aerolínea low cost Flybondi anunció que les cambiará el pasaje, sin costo, a todos aquellos pasajeros que vinieron este fin de semana a Buenos Aires a ver la Superfinal de la Libertadores, que la Conmebol volvió a postergar ayer, esta vez sin fecha definida. Para hacer el trámite deberán presentar la entrada que adquirieron en su momento.