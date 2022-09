Chance. Le pegó desde afuera Lago, el arquero dio rebote y Tomás Fernández no pudo definirlo. San Martín tuvo la más clara de ese primer tiempo y no concretó.



Lo corrió demasiado, lo jugó poco. Lo peleó demasiado, lo pensó muy poco. En una versión con poco volumen futbolístico, San Martín dio un paso al vacío en un momento más que inoportuno de la Primera Nacional al caer con Atlanta como local por 1-0 en tiempo de descuento, quedando por ahora en zona de Reducido pero sabiendo que en la jornada 35, con fecha libre por cumplir, podría quedarse afuera. Así, su escenario futuro será a ganar o ganar teniendo dos partidos por delante primero en Chaco y luego, con San Telmo en San Juan. No era el momento pero le pasó y este San Martín, que de local metía miedo, nunca pudo sintonizar esa voracidad y terminó quedándose otra vez sin nada, en el final y cuando más duele. Atlanta, con mucho orden, con mucha entrega, le complicó la vida y lo puso contra las cuerdas. San Martín no fue el San Martín de siempre. En todo el primer tiempo apenas pudo generar dos situaciones de gol, primero con Lago y después con Tomás Fernández. Demasiado poco como para poder romper el esquema de un Atlanta que vino a llevarse algo de San Juan y lo consiguió. No fue buena la primera etapa del Verdinegro. Sin juego, con poco vértigo, repetido y lento, entró en la trampa visitante y lo terminó pagando caro. Sintió demasiado la ausencia de Seba González en ese último pase y fue resignandose.



En el complemento, la apuesta de San Martín quiso ser más vertical, punzante. Se adelantó en cancha, presionó un poco más pero nunca pudo terminar de hacerse dueño del partido. Atlanta se paró bien, lo aguantó con entrega y llevó a la desesperación a todo San Martín. Aún así, el Verdinegro tuvo sus chances y a los 8' Nico Franco definió muy mal una asistencia de Giménez que debió terminar en gol. Antuña decidió cambiar el ataque, mandando a Penco y a los 35' el goleador histórico de San Martín tendría la chance más clara de todas cuando Giménez definió, Rago tapó ese remate y el rebote quedó a los pies de Penco que elevó su remate increiblemente. Llegó entonces ese nefasto tramo final del partido. Con San Martín desesperado, descontrolado y con Atlanta midiendo el golpe. Adentro Benítez, adentro Ramírez. Todo ataque en San Martín pero con escasas ideas. Atlanta metió una contra que no fue gol por un dudoso offside anticipando que algo más podía pasar. Y claro, la película tenía que repetirse y a los 51' de un centro inocente, llegó el gol de Colombo que silenció Concepción. Un mazazo del que San Martín no tuvo tiempo para sacudirse porque se le terminó el partido y le quedó esa espina atragantada. Fue caída en el final, otra vez. Un golpe inoportuno que ahora desarticuló todo el plan de clasificación al Reducido. En esta fecha 34, aún está adentro. Se viene la fecha libre y será complejo. Un salto al vacío que nadie esperaba y que puso el sueño del Pueblo Viejo entre signos de interrogación. Una caída que tendrá efectos colaterales.



Descanso

Entre viernes 23 y el martes 27 se desarrollará la fecha 35 de la Primera Nacional y el Atlético San Martín deberá cumplir con fecha libre para volver recién a la competencia en la fecha 36 cuando visite a Chaco For Ever en Resistencia.



Golpeado

Damián Lemos fue uno de los que más sufrió el partido. Después de un golpe de Marcioni, el volante de San Martín quedó sentido y tuvo que aguantar todo el partido con su empeine derecho inflamado aunque nunca quiso salir.