Friccionado. El defensor de San Martín, Gonzalo Prósperi, disputa el balón ante la presencia del capitán de Rosario Central, Marco Ruben. El Verdinegro se vino con las manos vacías de Rosario.

Luego del triunfazo visitando a Gimnasia en La Plata, San Martín afrontó anoche el partido postergado de la 7ma fecha de la Superliga. Era la gran chance de sumar puntos y así estirar su ventaja sobre Belgrano, con el que pelea por no caer en el último puesto de los que hoy perderían la categoría. Pese a que realizó un partido aceptable en el Gigante de Arroyito, se quedó sin nada por el golazo del lateral chileno Alfonso Parot quien a los 16" del complemento le venció las manos a Luis Ardente para el triunfo de Rosario Central.



San Martín se le paró de igual a igual a Central. Le discutió la tenencia del balón y ratificó lo realizado en su anterior salida ante Gimnasia: jugar el partido en el mediocampo. Pese a sus intenciones, fue el anfitrión el que tuvo las mejores chances como para desnivelar. A los 17" se dio la más clara del parcial para el Canalla: un buen pase profundo para Marco Ruben, dejó al capitán ante Luis Ardente pero su toque salió desviado. Cinco minutos más tarde, el dominio se incrementó y el que asustó fue Washington Camacho con un zurdazo que le costó a Ardente enviar el córner. San Martín se reacomodó y tuvo una clarísima para adelantarse a los 24" con un zurdazo de Claudio Mosca que le pegó en la mano al zaguero, Oscar Cabezas, aunque el árbitro decidió no cobrar el penal. Y a los 38", el mismo 10 del Verdinegro se lo perdió solo ante el achique desesperado del cuidapalos, Jeremías Ledesma.



La tónica del complemento resultó diferente, con las imprecisiones presentes y la fricción de denominador común. En ese panorama, decidió replegarse algunos metros en la cancha y dejar que el local hiciera el desgaste. Pero pasando el cuarto de hora, todo se modificó: Camacho tardó en definir al ingresar al área sanjuanina, pero el rechazo de Arian Pucheta encontró a Parot que recibió el balón y desde 20 metros metió un zurdazo que venció la resistencia de Ardente. Ese fue el clic en el partido para el equipo del Yagui, que lo fue a buscar y tuvo sus oportunidades. La más clara se dio a los 33" cuando el ingresado Gustavo Villarruel metió un derechazo que encontró los pies del arquero Ledesma, para enviar lo que era el empate al córner. De ahí hasta el final fue un ir sin claridad pero con el corazón, que esta vez no le alcanzó para sumar al menos un punto.

De visitante, el Verdinegro suma 1 victoria, 2 empates y 4 caídas. Acumula el 24% de puntos.



Lo que viene



San Martín disputará el lunes su último partido como local este año: desde las 19.20 recibirá en el Hilario Sánchez a Unión, con el arbitraje de Pablo Echavarría, buscando volver a la senda victoriosa. Mientras que el domingo 9 de diciembre finalizará el 2018 visitando en Avellaneda al actual líder, Racing.