Este domingo por la noche se registró un hecho lamentable en la previa del encuentro entre Sportivo y Estudiantes de Río Cuarto, en el Serpentario del Barrio Patricias Sanjuaninas. Un perro de la Policía mordió a un hincha en el ingreso por calle Blas Parera y le provocó una seria herida en uno de sus brazos.

“Ingresé con la entrada en la mano como cualquier hincha y la Policía (División Canes) comenzó a acercar los perros a la zona donde estaba la gente. Cuando empecé a caminar sentí un pinchazo muy fuerte en un brazo y ahí me di cuenta que un ovejero alemán se me había prendido con mucha fuerza”, contó el damnificado (prefirió reservar su identidad) a DIARIO DE CUYO.

El simpatizante puyutano dijo que no obtuvo ninguna respuesta por parte de los uniformados y que le soltaron el perro desde atrás. En el mismo club tuvieron que asistirlo porque tuvo una importante pérdida de sangre y luego fue hasta el Hospital Rawson, donde le hicieron 8 puntos, de manera interna y externa porque el animal le clavó los colmillos de abajo y arriba.

“Después de que me curaron, intenté hacer la denuncia en la Seccional 4ta., pero no sé por qué motivo me lo impidieron. Entonces tuve que hacerla en la Central de Policía recién este lunes”, explicó el hincha de Sportivo, quien agregó que “no puedo quedarme de brazos cruzados y voy a ir hasta las últimas consecuencias porque es indignante que tenga que pasar por esta situación. Corrí el riesgo de que la mordedura me toque el hueso o que contraiga alguna infección, por eso pienso que es lamentable ya que le puede pasar a cualquier persona y en cualquier cancha”.