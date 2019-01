Infartante fue la llegada de la quinta etapa de la primera carrera del calendario World Tour. Ewan ganó pero fue descalificado y Jacobsen batió a Sagan.

El joven sprinter belga del UAE Emirates, Jasper Philipsen, ganó ayer la quinta etapa del Santos Tour Down & Under imponiéndose en un embalaje masivo. Philipsen, de 20 años, batió al eslovaco, ex tricampeón del mundo y una de las figuras que disputará la próxima Vuelta a San Juan, Peter Sagan (BORA-hansgore). En el tercer puesto clasificó el holandés Danny Van Poopel (Team Jumbo Visma), cuarto fue el belga Jens Debusschere (Team Katusha Alpecin) y quinto el italiano Elia Viviani (Deceunink Quick-Steep).

En realidad quien pasó primero por la línea de meta fue el australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal)pero fue descalificado por los jueces tras ver las imágenes en las que se apreciaba como el local que corre para el equipo de bandera holandesa se abría paso en el sprint a cabezazos.

Los comisarios revisaron el último kilómetro de la etapa y encontraron que su carrera hasta el final violaba el reglamento de la UCI sobre carreras de carretera 2.12.007, Artículo 5.1. El artículo revisa las desviaciones de la línea elegida que obstruyen o ponen en peligro a otros corredores o un sprint irregular.

En la general todo sigue casi igual aunque primero (Patrick Bevin del CCC Team) y segundo (Daryl Impey del Michelton Scott) le sacaron cinco segundos más a todos sus rivales al lograr las bonificaciones del día en los sprints bonificados. Por ello, Bevin tiene siete segundos de ventaja sobre Impey y ahora Luis León Sánchez (Astana Pro Team) está a 16. La última etapa se correrá hoy, 151 km entre McLaren Vale y Willunga Hill.