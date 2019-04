Luciano Ventricelli tendrá en SanJuan su segunda experiencia anual en el Turismo Nacional en un circuito que, según consideración del protagonista, es el mejor del país.

Para muchos de quienes compiten en Turismo Nacional Clase 3, el Circuito San Juan Villicum es un escenario del cual no tienen referencias, por realizarse recién el próximo fin de semana la tercera fecha del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años de Turismo Nacional, primera experiencia de la categoría en el novel trazado sanjuanino. No será el caso de Luciano Ventricelli, quien regresó a la Clase 3 en el TN en La Pampa, y tendrá en el TN en SanJuan su segunda experiencia anual.





El reencuentro con el piloto residente en Wilde con el Turismo Nacional ocurrió en la pasada competencia con resultados destacados a lo largo del fin de semana, en el que el protagonista volvió a experimentar las sensaciones de ser parte nuevamente de la Clase 3 junto a Ernesto Bessone y el equipo Tito Bessone Toyota Team. Protagonista en entrenamientos y en clasificación, en la serie un toque con Fabián Yannantuoni le restó posibilidades de terminar entre los principales pilotos del fin de semana, pero el 16º puesto en la prueba final lo consideró un resultado destacado.





“Luego de más de un año sin correr en Turismo Nacional, lo primero que me sorprendió en mi regreso fue la calidad y el potencial de los autos. En mi caso, los cuatro autos del equipo funcionaron muy bien y rápidamente pude lograr tiempos de punta con el segundo tiempo en los entrenamientos y el tercero en la clasificación. En la serie perdí dos posiciones en la largada y un toque con Fabián Yannantuoni en la primera curva me hizo perder muchas posibilidades, lo cual me retrasó para la final, llegando 16º luego de largar desde las últimas posiciones. Como todas las carreras de Turismo Nacional, la de La Pampa fue muy luchada, disputada en todas las posiciones”, sostuvo al respecto.





Ante la visita del Turismo Nacional a un nuevo circuito, las referencias son nulas para gran parte de los pilotos que competirán en esta prueba. No será el caso de Luciano Ventricelli, quien en la pasada temporada disputó la competencia de Turismo Carretera en dicho trazado, lo cual le permite tener una base de datos inicial que bien podrá aplicar durante el tercer fin de semana de la temporada, segundo para el protagonista. “El Villicum es un circuito muy técnico, el cual conocí por haber competido el año pasado con el Turismo Carretera; es muy trabado, y en la carrera de TN predominarán aquellos autos que traccionen muy bien, lo cual es una gran virtud que tienen los Toyota Corolla. Será una carrera muy linda, no lo dudo. Este es un circuito, para mí, el más lindo del país, con una recta larga donde se darán muchos sobrepasos y con muchos frenajes de primera velocidad”, cerró.

Fuente: Apat