Había necesidad pero importaba el método. No era sumar o sumar como fuera, era sumar mostrando señales de recuperación tras dos caídas consecutivas y con otra actitud, fundamentalmente, terminó igualando 1-1 con Villa Dálmine de visitante en la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Marcos Sánchez abrió rápidamente la cuenta para el Violeta de Campana pero hubo reacción rápida en San Martín y apenas 5 minutos después, Pablo Ruiz puso el 1-1 de un intenso partido que tuvo llegadas repartidas y que terminó cerrando con justicia en el resultado lo que los dos ofrecieron desde lo futbolístico.

El comienzo de partido no pudo ser más exigente para el presente anímico de San Martín y es que apenas a los 3" de juego, Marcos Sánchez abrió la cuenta para el Violeta obligando a un replanteo casi total de Ferrari que ya había sorprendido cambiando la dupla ofensiva con los ingresos de Matías Giménez y Lucas Campana por Villagra y Constantino. Presionó, reaccionó y de la mano de Ruiz más la claridad futbolística que le dio Cristian Sánchez, el Verdinegro generó las condiciones para igualar rápidamente. Así, a los 8" el Mudo Ruiz estableció el 1-1 que puso el partido en el libreto inicial que pensó San Martín.

San Martín recibirá el próximo domingo a San Telmo por la sexta fecha de la Zona B.

Villa Dálmine fue a buscarlo. Las necesidades locales abrieron espacios para la contra de San Martín y se terminó armando un partido intenso. En ese trajín, Juan Cozzani fue vital para sostener el resultado tapandole dos mano a mano a Tello, que podrían haber complicado las cosas.

En el complemento, San Martín volvió a proponerlo. Ferrari sacó a Giménez y mandó a la cancha a Gonzalo Berterame que fue vital para darle otra dinámica al cambio de paso de San Martín. Se hizo más vertical, buscó a Bilbao pero no pudo recuperar la contundencia que no hace mucho atrás disfrutó. La propuesta de Dálmine no pasó del entusiasmo pero así y todo, Cozzani volvió a ser clave con dos tapadas a Tello para sostener el empate. Movió más el banco Ferrari poniendo a Rescadani y a Villagra pero sin encontrar la potencia ofensiva que hoy necesita a gritos. La actitud de San Martín mejoró ostensiblemente, le faltaron esos argumentos que le dieron identidad no hace mucho pero recuperó señales de reacción. La solidez defensiva salió a la luz pese al madrugón de Dálmine y la capacidad de respuesta anímica alcanzó para empatarlo. Pero este San Martín necesita mucho más de San Martín y hoy parece ser su gran dilema.

Ferrari, conforme

Pasó Villa Dálmine y después del empate como visitante, el entrenador de San Martín, Paulo Ferrari mostró su conformidad por la actitud de su equipo más allá del resultado: "Es una cancha difícil, complicada ante un rival que dejó de presionarnos y creo que San Martín mantuvo siempre su propuesta de ir a buscarlo siempre. Eso es lo que más destaco más allá de que queríamos ganarlo, que ese era el objetivo principal. Pero el equipo mostró la vocación permanente de ir a buscar el resultado, de proponer en ataque siempre y eso me deja conforme. Esto es complicado siempre, el rival es duro, la cancha no es fácil y sumar cuesta siempre en esta categoría. Pero me voy conforme con la actitud de todo el plantel", cerró Ferrari.

