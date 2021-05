River, con un equipo alternativo, no pasó del empate contra Independiente Santa Fe: igualó por 0-0, por la tercera fecha del Grupo D. El encuentro se disputó en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, por la crisis social en Colombia. Marcelo Gallardo preservó a varios titulares pensando en el duelo ante Aldosivi por la Copa Liga Profesional, donde tiene la obligación de ganar para no depender de otros resultados y así meterse en los Cuartos de final.



En un primer tiempo con muy pocas situaciones peligrosas, el Millonario tuvo las más claras: remates de Benjamín Rollheiser (que dio en el palo), de Federico Girotti y de José Paradela. Igualmente, el equipo de Núñez careció de peso en la ofensiva y la falta de sus principales generadores de juego pareció jugarle demasiado en contra.



En la segunda mitad, el equipo de Marcelo Gallardo pisó más veces el área rival y casi lo gana: sus chances más peligrosas fueron gracias a Girotti, con un cabezazo y un disparo.



A pesar de que casi no generó situaciones de gol, Independiente Santa Fe tuvo su oportunidad en los últimos minutos, pero Franco Armani salvó un mano a mano con Fabio Delgado. Un débil remate, ante el achique del arquero de la Banda terminó con la intención de darle el triunfo a los cafeteros. Finalmente, el encuentro terminó en empate sin goles.



En el otro encuentro del grupo, Junior y Fluminense igualaron por 1-1. Con estos resultados, el conjunto brasileño es líder con 5 puntos, por encima del Millonario (tiene la misma cantidad y misma diferencia de gol, pero menos tantos a favor). Los equipos colombianos, con dos unidades cada uno, quedaron por debajo de sus adversarios.

El Bicho ganó y está perfecto

Argentinos Juniors venció por 2-0 a Atlético Nacional en Asunción, por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores. Los tantos fueron anotados por Gabriel Avalos, uno en cada tiempo. Con este triunfo, el tercero en igual cantidad de presentaciones en esta fase inicial, el equipo de Gabriel Milito es líder con 9 puntos, seguido con 4 unidades por su derrotado de ayer en Medellín.



El conflicto social que atraviesa Colombia no permitió que las garantías de seguridad estén dadas para que el partido se juegue allí, por lo que tuvo que se trasladado a Paraguay.