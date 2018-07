Veloz en una pista rápida. Facundo Della Motta, que cambió el color negro de su auto por el blanco, logró el récord de vuelta en su serie. Registró 1m31s221/1000 a un promedio de 187,062 km/h justo en el Templo de la Velocidad.

Facundo Della Motta se ilusiona con un podio cada carrera. Pero hasta ahora la suerte no lo viene acompañando, incluso este fin de semana en el que parecía que el panorama venía bien encaminado. Ayer, el representante sanjuanino en Turismo Carretera Pista quedó tercero en su serie, pero los cuatro primeros de esa mini carrera fueron recargados luego por no transitar la chicana en una de las vueltas y de esta manera perdió esa posición de privilegio. Así, hoy largará desde el 14to lugar la final que la categoría llevará en el denominado Templo de la Velocidad, el autódromo de Rafaela, en la que los autos superan los 260 km/h.



La competencia se lanzará a las 11,50, en la previa de la octava fecha en la que el Turismo Carretera disputará su "Carrera del Millón de Pesos" .



Fue una tarde agitada para Della Motta. Es que tras la alegría por haber sido protagonista de la clasificación y la serie llegó la amargura por el recargo. Fue entonces que los cuatro pilotos pidieron que los comisarios deportivos analizaron la circunstancia en la que cortaron la chicana, por lo que durante un par de horas se ilusionaron con que hubiera marcha atrás con la sanción. Sin embargo, ya avanzada la tarde fue confirmado el recargo y el piloto del Chevrolet número 44 quedó finalmente séptimo por los cinco segundos extra adosados a su tiempo.



"El auto va bien y eso me pone contento, como lo estuve tras la serie antes de saber lo de la sanción. Lo del recargo es algo que se dio en carrera y ya quedó atrás. Ahora tendré que tratar de avanzar desde el 14to puesto", señaló Della Motta. Una muestra del buen auto con el que cuenta es que logró el récord de vuelta.



Della Motta dio un salto ayer en clasificación, pues tras haber estado 11mo en la primera tanda del viernes (hubo 20 autos encerrados en un segundo) quedó sexto en la clasificación general. Eso le dio el tercer cajón de partida para la segunda serie, pero en la carrera hubo escaramuzas y los cuatro que iban adelante (Pérez, Agrelo, Della Motta y Carinelli) no transitaron la chicana 1 del circuito, por lo que fueron sancionados. De esta manera, el ganador resultó el quinto, Ricardo Degumois. La otra serie la ganó Martín Vázquez.