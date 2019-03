Motivado. Reinoso viene de convertir en la semana por la Copa y hoy intentará seguir de racha en un choque clave para seguir en la pelea.



Boca Juniors, que dará prioridad a su participación en la Copa Libertadores, recibirá a San Lorenzo, sumido en una racha negativa de 14 partidos sin triunfos; en tanto que el puntero Racing, que suma tres triunfos seguidos y que supera a su escolta Defensa por sólo tres unidades, afrontará una dificultosa visita a Colón de Santa Fe, que está desarrollando una gris campaña pero que en su feudo siempre es complicado, serán dos de los cotejos que le darán continuidad a la 22da. fecha de la Superliga.



El “Xeneize y el “Ciclón” se enfrentarán desde las 21.30 en ‘La Bombonera‘ con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports. En Santa Fe el choque arrancará a las 19.20, con el arbitraje de Jorge Baliño (TV Fox Sports Premium).



Para Boca será fundamental ganar, hoy tiene 41 puntos, 10 menos que el líder Racing (51) y ocho por debajo de Defensa (48), es decir que si no le gana a San Lorenzo quedará sin chances matemáticas porque restan cuatro fechas para el final y la Academia sería inalcanzable. El Ciclón, por su parte, ocupa el último puesto con apenas 17 puntos y su última victoria fue el 22 de octubre del año pasado cuando superó a San Martín. San Lorenzo acumuló por Superliga 7 empates y 5 derrotas, el nuevo DT Jorge Almirón, no encontró hasta el momento ni los resultados ni el funcionamiento esperado. En Boca, si bien los resultados acompañaron el inicio del ciclo de Alfaro, el rendimiento no fue el ideal si se tiene en cuenta la jerarquía del plantel, y ante San Lorenzo habrá una nueva ocasión para mejorar en ese sentido.

Presente. Fernández estará presente hoy entre los once de Coudet que buscan dar otro paso más en su misión de campeonar.

EL LÍDER ACOMPAÑADO



La ‘Academia‘ esta vez podrá contar con el acompañamiento de casi 5 mil hinchas en el estadio ‘sabalero‘. Racing, puntero desde la cuarta fecha, esta realizando una notable campaña con un 80,95 por ciento de los puntos ganados y si no tiene el título a un paso se debe a la increíble campaña de Defensa y Justicia que le hace frente en la pugna por dar la vuelta olímpica con un 76,19 por ciento de los puntos ganados. Cada partido es una final para Racing y no es una frase hecha. No obstante, Racing da la imagen de un equipo sólido y consolidado, que más allá de alguna lesión posee una formación titular que ‘sale de memoria‘ y que encuentra a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico unidos en pos del objetivo. Colón tiene 20 puntos, lejos de la chance de clasificar para un torneo internacional para 2020, y será dirigido de manera interina por Marcelo Goux hasta que llegue Pablo Lavallén. Pero la mala campaña quedará de lado y para Colón doblegar a Racing sería un gran incentivo, una sonrisa entre pocas alegrías ya que sólo ganó cuatro de los 20 partidos que jugó.